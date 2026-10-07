Reality-TV-Quiz mit Matthias Mangiapane im Sophienhof

Quizzen im Sophienhof

Der Sophienhof Kiel wird zum Treffpunkt für alle Liebhaber von Reality-Formaten. Matthias Mangiapane moderiert persönlich das Quiz und stellt spannende Fragen rund um die Welt des Reality-Fernsehens. Dabei erwarten euch Kult-Momente, bekannte TV-Persönlichkeiten und unvergessene Medienereignisse. Die Veranstaltung bietet euch die Chance, den Reality-Star hautnah zu erleben und gemeinsam mit anderen Fans einen besonderen Tag zu verbringen.

Matthias Mangiapane gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Landschaft. Durch zahlreiche TV-Formate hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Er steht für Unterhaltung, Schlagfertigkeit und besondere Nähe zu seinem Publikum. Im Sophienhof sorgt er für viele unterhaltsame Momente und bringt seine ganz eigene Energie mit.

Wie funktioniert das Quiz?

Die Teilnahme ist denkbar einfach über die Kahoot App möglich. Ladet die App herunter und beantwortet Fragen zu Reality-Shows und Sophienhof Specials. Jede Stunde startet eine neue Runde, um 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr. So habt ihr mehrere Chancen, euer Wissen unter Beweis zu stellen und tolle Preise abzuräumen.

Die Gewinnchancen sind attraktiv: Jeder Rundensieger erhält einen 100 Euro Gutschein. Wer am Ende des Tages die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich über einen 250 Euro Gutschein freuen. Mit fünf Runden über den Tag verteilt habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, zu den Gewinnern zu gehören und eure Shopping-Tour im Sophienhof zu versüßen.

Für wen lohnt sich der Besuch?

Die Veranstaltung richtet sich an eingefleischte Reality-TV-Fans ebenso wie an alle Besucherinnen und Besucher, die Lust auf ein abwechslungsreiches Live-Event haben. Ob ihr jede Staffel eurer Lieblingssendung kennt oder einfach nur Spaß am Raten habt, das Quiz bietet Unterhaltung für jeden Geschmack. Der Mix aus Wissenstest, Promi-Begegnung und Gewinnspiel macht den Tag zu einem besonderen Erlebnis.

Das Reality-TV-Quiz steigt im Sophienhof Kiel am Sophienblatt 20. Das Einkaufszentrum im Herzen Kiels bietet die perfekte Kulisse für dieses besondere Event. Für weitere Informationen erreicht ihr das Center unter der Telefonnummer 0431-673044.

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