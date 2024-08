Rapper Retrogott liest aus seinem Debütroman "Spur und Abweg"

Wann: Dienstag, 17. September 2024, 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr Wo: hansa48 Kiel Eintritt: Vorverkauf 10,- Euro, Abendkasse 12,- Euro

In "Spur und Abweg", das am 23. Februar 2024 beim Dumont Buchverlag erschienen ist, stellt sich der Rapper der Verfolgungsgeschichte seiner deutsch-jüdischen Familie. Sein Vater Harry Tallert wurde als junger Mann noch von den Nazis als sogenannter "Halbjude" verfolgt. Mit 58 Jahren wurde er Vater von Kurt, der heute 37 Jahre alt ist. Zwölf Jahre später verstarb Harry Tallert.

Was bleibt, sind Erinnerungen, Notizen, Briefe und Fotos – Spuren eines beschädigten Lebens. Auf diesen Spuren wandelt Kurt Tallert in seinem Buch. Sie führen ihn in seine Kindheit nach Bad Honnef, quer durch die Republik in zahllosen Regionalzügen und schließlich zu seiner jüdischen Urgroßmutter Berta. Immer wieder stellt er sich die Frage: Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?