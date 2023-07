Rätselhafte Metallgießerei zum Anfassen

Wann? Sonntag, 30. Juli 2023, 3 Startzeiten: 15.00 Uhr, 15.30 Uhr und 16.00 Uhr Wo? Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei Eintritt: frei Anmeldung: unter 0431 9013425

Eigentlich ist das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei am Eingang zum Ostuferhafen ein Ort des Anschauens. Aber am Sonntagnachmittag, 30. Juli 2023, macht das Kieler Stadtmuseum eine Ausnahme (nicht nur) für Familien mit Kindern ab acht Jahren: Wer Handschuhe anzieht, darf die Werkzeuge und Utensilien in der Werkhalle der Metallgießerei in die Hand nehmen, untersuchen, vermessen und fotografieren. Dabei gibt es auch viel zu erfahren über die Arbeit in der Metallgießerei und die Aufgaben von Museumsleuten.

Die historische Metallgießerei in der Grenzstraße 1 bietet an diesem Sonntag drei Startzeiten, für die sich Teams mit bis zu drei Personen anmelden können: 15.00 Uhr, 15.30 Uhr und 16.00 Uhr. Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen auch ohne Erwachsene mitmachen. Die Teilnahme am Mitmach-Nachmittag für Familien unter dem Motto "Rätsel Metallgießerei" ist kostenfrei. Das Gießereiteam empfiehlt das Tragen fester Schuhe und bittet um telefonische Anmeldung beim Stadtmuseum unter 0431/901-3425.

Ein Großteil der Werkzeuge in der Metallgießerei wurde in der Schmiede der Howaldtswerke handgeschmiedet. Viele tragen Spuren des Gebrauchs, manche sind verbogen und rostig. Wurden sie früher täglich in die Hand genommen, gilt im Industriemuseum heute die Devise "Bitte nicht berühren", denn die Werkzeuge sollen möglichst lange erhalten bleiben. Ein Teil von ihnen wurde restauratorisch mit Wachs behandelt, um dem Rost Einhalt zu gebieten.

Die Mitarbeiter:innen des Museums fassen sie daher nur mit Handschuhen an. Am Sonntag dürfen ausnahmsweise auch die mit Handschuhen, Maßbändern und Inventarkarten ausgestatteten Gäste ausgewählte Geräte in die Hand nehmen, gründlich begutachten und gern auch Selfies damit machen.

Das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei ist dienstags und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel