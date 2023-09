Radtour zu Thema Klimaanpassung

Wann? Freitag, 22. September 2023, von 15.00 bis 16.30 Uhr Wo? Nachhaltigkeitszentrum Teilnahme: kostenlos Anmeldung: bis zum 14. September 2023 unter oedekoven@vzsh.de

In die Kieler Klimawoche+ vom 16. bis 22. September fällt die bundesweite Woche der Klimaanpassung – 18. bis 22. September –, in der eine besondere Radtour mit Erlebnisstationen und Picknick auf dem Programm steht: Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel laden gemeinsam ein zur Tour, die zeigt wie sich die Stadt und die Kieler:innen vor Starkregen, Hitze und Überschwemmungen schützen können.

Am Freitag, 22. September 2023, um 15.00 Uhr starten Erwachsene und Kinder auf ihren Rädern am städtischen Nachhaltigkeitszentrum auf dem Europaplatz. Unterwegs wird der Weg des Regenwassers ergründet und außerdem erklärt, was Bäume und Sträucher bewirken und wie das Wasser aus dem Keller ferngehalten werden kann. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang und kann ganz nebenbei auch das persönliche Kilometerkonto beim Stadtradeln füllen.

Geradelt wird vom Europaplatz, wo ein Windrad gebastelt werden kann, zur Herzog-Friedrich-Straße (Fassadenbegrünung) und zur Kreuzung Ringstraße/Schützenwall (Überschwemmung bei Starkregen). Weiter geht es über den Schützenpark (Teich) sowie den Spielplatz Gutenbergstraße bis zur Kiellinie in Höhe Aquarium (Ostseehochwasser) und zum Ziel im Hiroshimapark, wo die Tour gegen 16.30 Uhr mit einem Picknick endet.

Daher sollten die Mitradelnden eine Picknickdecke und etwas Leckeres zu essen mitbringen. Für Getränke ist gesorgt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel