Wir verlosen 2x1 Buchexemplar "Radeln für die Seele Holsteinische Schweiz"

Bäderarchitektur, Reetdachhäuser, Auen und Logenplätze direkt am Wasser. In der Holsteinischen Schweiz gibt es viel zu entdecken. Vor allem aber lädt die Hügellandschaft in Norddeutschland mit mehr als 200 Seen zum Entspannen und Genießen ein. Gasthöfe mit Seeterrassen, schöne Hofcafés, Wildschutz- und Naturschutzgebiete, Schlösser und Gutshäuser liegen auf dem Weg von Kerstin Rose und Dörte Nohrden, die mit den Fahrrädern in Schleswig Holstein unterwegs waren.

Rund um die Städtchen Malente, Eutin und Plön haben sie besondere Fahrradrouten zusammengestellt. Sie führen euch durch bezaubernde Dörfer, stille Wälder, vorbei an Rapsfeldern und Wiesen, von See zu See und sogar bis zur Ostsee.