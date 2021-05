Raddampfer Freya wieder auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs

An Bord wird ein Brunchbuffet am Vormittag und ein Kuchen- und Tortenbuffet am Nachmittag aus der bordeigenen Küche serviert.

Die Reederei bietet einen Rabatt in Höhe von 20 % auf die erste Fahrt von Brunsbüttel nach Kiel am 13. Juni 2021 an. Alle weiteren Termine findet man online auf der Webseite der Reederei.

Auf der Fahrt gibt es jede Menge zu sehen – entweder vom Sonnendeck aus oder durch die großen Panoramafenster. Während der Tour erzählt der Kapitän viele interessante Geschichten rund um die Lebensader Schleswig-Holsteins.

Man passiert unter anderem die große Schleuse in Kiel-Holtenau und durchfährt insgesamt 10 Hochbrücken. Das rege Treiben auf der meistbefahrenen Wasserstraße der Welt mit Container- und Kreuzfahrtschiffen, Sportbooten sowie Fähren begeistert immer wieder.