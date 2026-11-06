Wann? Freitag, 13. November 2026, 18.00 Uhr Wo? Pumpe Kiel Eintritt: kostenfrei

Was erwartet euch bei der Disco?

Die zweite Ausgabe der queeren Jugenddisco findet im Roten Salon der Pumpe in der Haßstraße 22 statt. Das Queere Jugendcafé der Landeshauptstadt Kiel und Die Pumpe e.V. schaffen einen Abend voller queerer Vielfalt und guter Musik. Ihr könnt neue Menschen kennenlernen, Freunde treffen und einfach angstfrei feiern. Der Fokus liegt auf Spaß, Respekt und einem entspannten Miteinander.

Wer kann an der Veranstaltung teilnehmen?

Die Disco richtet sich insbesondere an queere Jugendliche und junge Erwachsene. Dennoch steht die Veranstaltung allen Interessierten der Altersgruppe von 14 bis 21 Jahren offen. Für den Einlass benötigt ihr einen Altersnachweis. So wird sichergestellt, dass die Veranstaltung in einem geschützten Rahmen stattfindet und sich alle wohlfühlen können.

Wie wird für eure Sicherheit gesorgt?

Mehrere Sozialarbeiterinnen aus den Mädchen und Jugendtreffs der Landeshauptstadt Kiel begleiten den Abend. Sie tragen pinkfarbene Leuchtarmbänder und sind jederzeit als Ansprechpersonen für euch da. Zusätzlich gibt es einen frei zugänglichen Rückzugsraum, in dem ihr durchatmen und euch zurückziehen könnt, wenn ihr eine Pause braucht.

Warum ist diese Disco besonders?

Die queere Jugenddisco bietet einen offenen und geschützten Raum, in dem ihr möglichst angstfrei feiern könnt. Hier steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt, und ihr könnt einfach ihr selbst sein. Das respektvolle Miteinander und die besondere Atmosphäre machen diese Veranstaltung zu einem Ort, an dem sich alle willkommen fühlen.

Auf der Suche nach weiteren Events in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele andere spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.