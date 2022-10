Puppenspiel Peers Mondfahrt

Wann? Samstag, 12. November 2022, um 15.00 Uhr Wo? musiculum Kiel Eintritt: 8,- Euro (Kinder), 12,- Euro (Erwachsene) Tickets: Vorverkauf im CITTI-Park Ticketcenter oder online auf miadi.net

1969 – Der achtjährige Peer ist fasziniert von der Raumfahrt und dem schüchternen Nachbarsmädchen Solveig. Am 21. Juli sitzt die ganze Familie vor dem Fernseher, um die erste Landung eines Menschen auf dem Mond live zu verfolgen.

Im entscheidenden Moment fällt der Fernseher aus. Fahrig versucht Peers Papa das Gerät zu reparieren. Dabei zerreißt er sich seinen neuen Pullover. Misslaunig gibt er seinem Sohn die Schuld. Der Familienfrieden und die Mondlandung sind für Peer dahin.

In der kommenden Nacht fliegt Peer in seiner Fantasie mit seinem Hund Apollo in einer selbstgebauten Rakete zum Mond. Dort rettet er Solveig aus dem Mondhaus des zerstreuten Erfinders Dr. Knopf, der Peer aus Dankbarkeit eine Mondpulloverstrickmaschine schenkt.

"Peers Mondfahrt" ist eine bilderreiche, kindgerechte Geschichte für kleine und große Raumfahrer über die Erfüllung existentieller Sehnsüchte nach Selbstbestimmung, Aufbruch, Abenteuer, Entdeckung und Heldentum.

Quelle: Marc Schnittger