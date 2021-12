Aktuelle Projekte des Kieler Innenstadt-Managements im Dezember

Vom Alten Markt bis zum Ziegelteich hat sich in letzter Zeit viel getan: Das Kieler Innenstadt-Management verzeichnet in der Holstenstraße so viele kreative Zwischennutzungen wie noch nie. Die aktuellen Projekte laden zu einem winterlichen Spaziergang durch die Kieler Innenstadt ein:

Pop-up Pavillion

Neben der St. Nikolaikirche sind im Pop-up Pavillon am Alten Markt 17 seit 2019 wechselnde Ausstellungen lokaler Künstler zu sehen. Derzeit zeigt der Kieler Künstler Robert Barsuhn bis zum 12. Dezember 2021 seine Werke: So wie "eine bunte Tüte Alles" kommen seine wie im Traum kombinierten Motive daher. Zeit, Raum und Gegenständlichkeit sind nicht den Gesetzen der Realität unterworfen. Am 5. Dezember 2021 stellt Barsuhn sein Talent als Karikaturist vor und zeichnet für eine Spende Karikaturen der Gäste. Öffnungszeiten: täglich 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Ausnahme am 11. und 12. Dezember 2021: 14.00 bis 21.00 Uhr.

Robert Barsuhn gibt Judith Born die Klinke in die Hand: Ab dem 14. Dezember bis zum 31. Dezember 2021 sind die Arbeiten der Kieler Künstlerin im Pop-up Pavillon zu sehen. In ihren Werken lässt sich beobachten, wie aus feinen Farbelementen ein großes Ganzes entsteht. Ihre Kunst ist den zentralen Elementen Natur und menschliche Gestalt gewidmet. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.00 bis 18.00 Uhr.

Holstenstraße 22

Um das Thema Natur dreht es sich auch in der Holstenstraße 22: In dem öffentlichen Showroom von Marcus Meyer sind imposante Holzarbeiten rund um das Thema Tier zu sehen. Der bekannte Kieler Künstler zeigt seine zwei Reihen "Industrialized Being – industrialisierte Tiere aus industrialisierten Hölzern" und "Die letzten ihrer Art – bedrohte Tiere aus bedrohten Hölzern". Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr | Samstag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Holzarbeiten von Marcus Meyer (Foto: ©Thomas Heweling)

Holstenstraße 49

Weihnachtlich wird's in der Holstenstraße 49: Der "Werkstattladen" des Handwerkerhof fecit, ein Projekt des Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e. V. für Menschen mit Assistenzbedarf, lädt bis zum 18. Dezember 2021 zum Geschenke-Stöbern ein. Mit dem Verkauf des kreativen Kunsthandwerks aus seinen acht Werkstattbereichen wird der Handwerkerhof unterstützt. Öffnungszeiten: Montag & Dienstag: 10.00 bis 16.00 Uhr | Mittwoch: Ruhetag Donnerstag & Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr | Samstag: 10.00 bis 14.00 Uhr.

Holstenstraße 76

Ein ganz frisches Geburtstagskind: Am 16. November 2021 feierte KOSMOS by opencampus.sh in der Holstenstraße 76 sein zweijähriges Bestehen. KOSMOS ist mehr als ein Shop. Neben einer großen Palette lokaler Produkte von über 100 Start-ups und Kreativen aus Kiel, wird ein Café betrieben und Workshops und Events angeboten. Bei Kielern wie auch Kieler Besuchern ist das Konzept gleichermaßen beliebt: Auf der großzügigen Ladenfläche können immer wieder neue, innovative Ideen von Kieler Start-ups entdeckt werden. Für die Vorweihnachtszeit wurden die Öffnungszeiten angepasst: Montag bis Samstag 10.00 bis 19.00 Uhr.

Ziegelteich 2

Gleich neben dem Weihnachtsmarkt am Holstenplatz erwartet Innenstadt-Besucher am Ziegelteich 2 rund um die Uhr eine abwechslungsreiche Schaufenstergalerie. Unter dem Titel "Mut[h] zur Kunst" präsentieren lokale Künstler ihre Kunstwerke in den Schaufenstern des ehemaligen Blumengeschäfts Muth. Vom 6. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 zeigen Beate Neumann, Sabine Ebel-Urbanyi, Ernst-Reinhard Richter und Antje Scheidler ihre Bilderwelten.

Weiteren Informationen zu den aktuellen Projekten finden Sie unter: www.kieler-innenstadt.de.

In den Innenräumen gilt die 2G-Regelung (aktueller Stand vom 2. Dezember 2021 nach SH-Landesverordnung).

Quelle: Kiel-Marketing