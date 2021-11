Programmüberblick: Spannende Lesungen im Literaturhaus

READING DANTE!

Wann? Donnerstag, 2. Dezember 2021, 19.00 Uhr Wo? Literaturhaus Kiel oder im Online-Stream Anmeldung: per Email an programm@literaturhaus-sh.de Eintritt: frei Zugang: Es gilt die 2G-Regel

"Dichter haben immer und zu allen Zeiten mit Dichtern gesprochen und mit ihnen eine echte oder ideale Korrespondenz unterhalten" so Eugenio Montale in seiner Rede "Dante ieri e oggi" im April 1965, bei einem Kongress anlässlich des 700. Geburtstages von Dante Alighieri (1265 – 1321).

Wenn man sich auf Spurensuche begibt, wird man schnell entdecken, wie zahlreich und vielfältig die Verbindungen zwischen Dante und den Künsten aller Länder und aller Zeiten sind. Wie steht es aber mit der uns näheren italienischen Literatur? Welche "echte oder ideale Korrespondenz" ist da zu verzeichnen?

Besucher können sich auf einen lebendigen und abwechslungsreichen Leseabend im Dante-Jahr 2021 mit Texten von Dante Alighieri und wichtigen italienischen Autoren auf Italienisch und Deutsch freuen. Veranstaltet wird der Abend von Francesca Bravi und Studierenden der CAU.

LeseLounge mit Mischa Mangel & Stefan Hornbach

Wann? Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.00 Uhr Wo? Literaturhaus Kiel oder im Online-Stream Tickets: per Email an programm@literaturhaus-sh.de Preis: 5,- Euro Zugang: Es gilt die 2G-Regel

Mischa Mangel führt in "Ein Spalt Luft" den Leser durch das Leben eines jungen Mannes, der seine eigene Geschichte sowie die seiner Familie umkreist.

Seine Mutter leidet seit seiner Geburt an einer Psychose und zieht sich mit dem Kleinkind immer mehr von der Außenwelt zurück, während sein Vater für das alleinige Sorgerecht kämpft.

Fast zwanzig Jahre später, auf die Zeugnisse anderer – Gerichtsakten, Tonbandaufnahmen, Erzählungen und Erinnerungen der Familie – angewiesen, erfährt er, was damals genau geschehen ist. Er malt sich aus, wie diese Zeit gewesen sein könnte, und wird dabei von einer surrealen, albtraumhaften Welt eingeholt.

In "Den Hund überleben" begleiten wir den 24-jährigen Basti: Student in Gießen, wohnt in einer WG und plötzlich und unverhofft ist er da, der Krebs. Zwei große und ein kleiner Tumor beenden das Studentenleben.

Ein bewegendes Debüt von Stefan Hornbach, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung. Eine starke Geschichte über Freundschaft und Familie, über Jungsein und Krankheit.

Stefan Hornbach, geboren 1986 in Speyer, studierte Theaterwissenschaft, Psychologie und Neuere deutsche Literatur in München. Mit seinem Theaterstück "Über meine Leiche" gewann er den Osnabrücker Dramatikerpreis, es folgten Einladungen zum Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts und zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin.

Musikalisch begleitet wird die LeseLounge von it's ISI. Am Piano entstehen die meisten Songs von ISI.

Auch ihr technisches Können macht sie sich gerne zunutze: Mit eigenen Elektro-Beats unterstützt sie sich bei Live-Gigs und verleiht der sanften Piano-Note so einen modernen Look. Old but gold – mit Einflüssen ihrer Vorbilder wie Phil Collins und freshen Soul/House-Sounds kreiert ISI ihren ganz eigenen Stil.

"Der zweite Jakob" von Norbert Gstrein

Wann? Montag, 13. Dezember 2021, 19.00 Uhr Wo? Literaturhaus Kiel oder im Online-Stream Tickets: per Email an programm@literaturhaus-sh.de Preis: 10,- / 8,- Euro Zugang: Es gilt die 2G-Regel

"Natürlich will niemand sechzig werden." So beginnt in Norbert Gstreins neuem, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021 platzierten Roman "Der zweite Jakob" das Lebensgeständnis des Helden, über den eine Biographie erscheinen soll.

Norbert Gstrein, 1961 in Tirol geborener und in Hamburg lebender Schriftsteller, erzählt von einem Schauspieler, Jakob, dessen Tochter ihn überraschend mit der Frage konfrontiert: "Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?"

Und Jakob erinnert sich – an einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, an die Morde an Frauen und das Elend dort, das er bloß distanziert mitbekam, an die beiden Male, als er plötzlich mittendrin war ...

Jakob schämt sich, ringt mit den simplen Urteilen der Welt und sehnt sich in gleißenden Erinnerungen nach dem Glück. Warum war er kein Original, warum stets nur "der zweite Jakob"? Gstrein wird für sein Werk mit dem Thomas-Mann Preis 2021 ausgezeichnet.

"Haruki Murakami: Erste Person Singular" – Buchvorstellung mit der Übersetzerin Ursula Gräfe

Wann? Donnerstag, 16. Dezember 2021, 19.00 Uhr Wo? Literaturhaus Kiel oder im Online-Stream Tickets: per Email an programm@literaturhaus-sh.de Preis: 6,- / 3,- Euro Zugang: Es gilt die 2G-Regel

Die Rätsel um die Menschen, Dinge, Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler der acht Geschichten in "Erste Person Singular", dem neuen Werk von Haruki Murakami.

Der Erzählband handelt von Frauen, die verschwinden, einer fiktiven Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, einem sprechenden Affen und einem Mann, der sich fragt, wie er wurde, was er ist.

Die Bücher des weltbekannten Schriftstellers aus Japan übersetzt schon seit 2001 Ursula Gräfe, die Japanologie, Anglistik und Amerikanistik studiert hat und seit 1988 als Übersetzerin literarischer Werke vor allem aus dem Japanischen sowie aus dem Englischen und Amerikanischen arbeitet.

