Eisblockwette, Markt der Möglichkeiten und vieles mehr bei der Klimawoche+

"Wir machen Klimaschutz!", ist der Slogan der diesjährigen Kieler Klimawoche. Vom 16. bis zum 22. September 2023 stehen mehr als 50 Veranstaltungen rund um das Thema Klimaschutz auf dem Programm und 20 Vorbildprojekte zeigen, wie Klimaschutz in Kiel praktisch funktioniert und wie Kiel klimaneutral werden will. Diese Vorbildprojekte sind der diesjährige Zusatz "+" der Klimawoche, die zum dritten Mal stattfindet.

Den Auftakt zur Klimawoche+ macht die Eisblockwette der DBU Initiative "Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren". Sie zeigt anschaulich, dass gut gedämmte Häuser viel Energie sparen. Um das zu verdeutlichen werden vom 7. September bis zum 22. September zwei Modellhäuser an der Kiellinie aufgestellt. Ein Haus ist gut gedämmt, das andere nicht. In jedem Modellhaus wird ein 200 Kilogramm schwerer Eisblock – lokal von Packeis Kiel produziert – verpackt.

Bis zum 22. September 2023 kann gerechnet, geschätzt und gewettet werden: Wie viel Eis ist nach dieser Zeit in den beiden Modellhäusern noch übrig? Danach wird das Schmelzwasser gemessen. Diejenigen, deren Schätzungen am dichtesten liegen, können sich auf tolle Preise freuen. Mehr Informationen zur Kieler Eisblockwette sind auf www.kiel.de/eisblockwette zu finden.

Die bundesweiten Initiative "Zukunft Zuhause – Nachhaltig sanieren" der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verdeutlicht mit vielen Informationen und Angeboten wie der Eisblockwette, warum sich eine Sanierung lohnt und das Klima schützt. Die anschauliche Eisblockwette ist der Einstieg in das Programm der Klimawoche+.

Die Kieler Klimawoche+ zeigt richtungsweisende Klimaschutzmaßnahmen, die in Kiel von engagierten Personen bereits umgesetzt wurden und zum Mit- und Nachmachen anregen sollen. Die Projekte verdeutlichen, wie es gelingt, mit optimaler Dämmung Heizenergie zu sparen, mit Sonnenenergie und Wärmepumpen Heizöl und Erdgas zu ersetzen und die Mobilität ohne Benzin und Diesel zu organisieren.

Fachveranstaltungen zum Thema Holzbau, Wärmepumpen und Gebäudesanierung werden ergänzt durch Vorträge zu den individuellen Möglichkeiten, die alle Kieler:innen haben, Klimaschutz im Alltag zu leben. Doris Grondke, Stadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt formuliert es so: "Kiel kann und will klimaneutral werden – und zwar so schnell wie möglich. Gemeinsam machen wir Kiel klimaneutral."

Zu dem "Plus" der Kieler Klimawoche in diesem Jahr gehört eine Ausstellung im Einkaufszentrum Sophienhof. In Kooperation mit der ECE-Marketplaces GmbH & Co. KG werden im Sophienhof im Obergeschoss auf der Herzog-Friedrich-Brücke Kieler Vorbilder im Klimaschutz vorgestellt. Eine Woche lang werden die 20 Vorbildprojekte aus Kiel zeigen, wie und wo Klimaschutz bereits ganz praktisch funktioniert – in Unternehmen, in Wohnquartieren, auf den Kieler Straßen oder im Alltag.

Karsten Bärschneider, Center Manager des Sophienhofs: "Wir sind sehr froh und dankbar, dass der Sophienhof mit der Ausstellung "Wir machen Klimaschutz!" und der Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung am 16. September 2023 einen Betrag zum Erfolg dieses überaus wichtigen Projekts leisten kann."

Für Fragen und Informationen wird täglich eine Ansprechperson aus dem Team Klimaschutz der Landeshauptstadt Kiel vor Ort im Sophienhof sein und es gibt täglich praktische Helfer für den Klimaschutz Zuhause zu gewinnen. Zusätzlich erhalten Interessierte dort praktische Tipps zum Energiesparen an einem Informationsstand im Rahmen der Kampagne "80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Weitere Informationen zu der Kampagne sind im Internet unter www.energiewechsel.de zu finden.

Botschafter der diesjährigen Klimawoche+ ist Steffen Weinhold vom THW Kiel, der sich privat um einen sehr nachhaltigen Lebensstil bemüht. "Die Klimawoche+ bietet die Chance Neues auszuprobieren, praktische Lösungen kennenzulernen und zeigt wie jede und jeder einzelne von uns Klimaschutz aktiv leben und so zu einem besseren Morgen beitragen kann", so Steffen Weinhold.

Bei einem Social-Media-Gewinnspiel zur Klimawoche+ gibt es einen gemeinsamen Kochabend mit dem zweimaligen Champions-League-Sieger zu gewinnen.

Am Sonnabend, 16. September 2023, eröffnet Oberbürgermeister Ulf Kämpfer um 11.00 Uhr die Klimawoche+ und die Plakat-Ausstellung der Kieler Klimaschutz-Vorbilder.

In der anschließenden Podiumsdiskussion "5 vor 12 – Zeit für Klimaschutz" diskutiert er gemeinsam mit Henning Mümmler-Grunow, Leiter der Abteilung für Klimaschutz und Energiewende im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN), Prof. Dr. rer. nat. Andreas Oschlies vom GEOMAR Helmholtz Zentrum und Wiebke Bonow, die im städtischen Eigenbetrieb Beteiligungen für ÖPNV-Projekte verantwortlich ist, über die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Klimaschutzes und den möglichen Beitrag, den jede:r leisten kann. Im Anschluss können Interessierte an einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung der Kieler Klimaschutz-Vorbilder teilnehmen.

Ein weiterer Programmhöhepunkt ist der Markt der Möglichkeiten am Sonntag, 17. September 2023, auf dem Wilhelmplatz. Dieser zeigt, wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Kiel gelebt werden und was jede:r einzelne dazu beitragen kann. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit dem Mobilitätsfest statt und bietet von 11.00 bis 17.00 Uhr ein vielfältiges Mitmachangebot, Bühnenprogramm und zahlreiche Informationen für alle Kieler:innen und Gäste.

Das Programm der Klimawoche+ umfasst zudem Betriebsbesichtigungen, Workshops, Vorträge und viele guten Ideen für einen Beitrag zum Klimaschutz – Nachmachen erwünscht. Auch Einzelveranstaltungen aus den Bereichen der 20 Vorbildprojekte werden angeboten.

Die Thementage "Klimabewusst Bauen" am Dienstag, 19. September 2023, und "Erneuerbare Energien" am Donnerstag, 21. September, setzen Akzente im Programm. An den jeweiligen Tagen gibt es mit dem Fachforum "Holzbau in Kiel" beziehungsweise dem Energie- und Klimaschutzinitiative-Fachforum Großwärmepumpen je eine Spezialveranstaltung adressiert an das Fachpublikum.

In Kooperation mit Kiel-Marketing ist in diesem Jahr das Welcome Center ein weiterer zentraler Veranstaltungsort. Dort finden von Montag bis Donnerstag zahlreiche Veranstaltungen zu unterschiedlichen Aspekten des Klimaschutzes wie Energie, Nachhaltigkeit oder auch Meeresschutz statt.

Neben den fachlichen Informationen aus den Handlungsbereichen Energieversorgung, Wohnen und Konsum oder Mobilität haben Themen des Klimaschutzes längst alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen. Und so gibt es auch im Programm der Kieler Klimawoche+ Kinoabende, Yogaeinheiten, Lesungen für Erwachsene und Kinder, Bastelaktionen für die Kleinen und sogar ein Theaterstück. Auch ein spezielles Angebot für Schulen ist Teil der Klimawoche+.

In Kooperation mit der Stadtbücherei ist während der Klimawoche+ zudem die interaktive Ausstellung "We've got the Chance to change" des Geographie-Profils der Max-Planck-Schule Kiel zu sehen. Die Ausstellung, die Hoffnung und Mut zum Handeln geben will, wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung von Dr. Tobias Bayr (GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel) und unter der Schirmherrschaft von Profisegler Boris Herrmann erstellt.

Einen Rückblick auf die Klimawoche+, ein Fazit sowie einen Ausblick auf ein klimaneutrales Kiel wirft die Abschlussveranstaltung am 22. September 2023 im Werftparktheater, zu der Kieler Akteur:innen im Klimaschutz und die Unterstützer:innen der Kieler Klimawoche+ eingeladen werden.

Alle Veranstaltungen im Überblick sowie die genauen Zeiten und weitere Informationen sind im Internet unter www.kiel.de/klimawoche zu finden.

