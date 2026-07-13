Was erwartet euch bei den Korntagen?

Die 25. Probsteier Korntage bieten ein abwechslungsreiches Programm zwischen Laboe und Schönberg. In allen 19 Gemeinden könnt ihr kunstvolle Strohfiguren bewundern, die von lokalen Künstlern gestaltet wurden. Eine Stempelaktion macht die Tour zu den Figuren noch spannender. Dazu gibt es über 50 Veranstaltungen: von Hofführungen über Mühlenbesichtigungen bis hin zu geologischen Strandwanderungen. Kultur, Natur und Landwirtschaft verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wie startet das Festival?

Die Eröffnungsfeier am Samstag, 25. Juli 2026, ab 13.00 Uhr findet auf dem Dorfanger in Barsbek statt. Nach einem Auftaktkonzert des Chors "Eintracht Schönberg" und einem Gottesdienst erwartet euch ein buntes Programm. Die Proklamation der Kornkönigin und die Ernennung der neuen Kornprinzessin bilden die feierlichen Höhepunkte. Oldtimer-Traktoren, regionale Gastronomie und eine Talkrunde mit ehemaligen Kornmajestäten runden den Tag ab.

Welche Bands rocken den Abend?

Ab 18.00 Uhr wird der Dorfanger zur Open-Air-Bühne. Die Rock-Coverband "California Cornflakes" und die Ärzte-Tribute-Band "Gwendoline" heizen euch kostenlos ein. Live-Musik unter freiem Himmel, dazu Gegrilltes und kühle Getränke – der perfekte Sommerabend. Die Band "under pressure" sorgt bereits am Nachmittag für Rock- und Pop-Stimmung.

Welche Highlights bietet das Programm?

Über vier Wochen verteilen sich mehr als 50 Veranstaltungen durchs Probsteier Land. Hofführungen auf dem Biohof Muhs, Hof Steffen oder Hof Bock geben Einblicke in regionale Landwirtschaft. Die Krokauer Mühle öffnet an mehreren Sonntagen ihre Türen zum Mahlen und Brotverkauf. Besonders beliebt: die geführten E-Bike-Touren zu allen Strohfiguren über rund 60 Kilometer.

Was erleben Familien mit Kindern?

Für junge Gäste gibt es spezielle Angebote: Bernstein schleifen am Strand, Pony-Detektive in Prasdorf oder die Ährensuche im Heckenlabyrinth. Die "Kleinen Ostseeforscher" gehen mit Biologin Katrin auf Keschertour. Im Probstei Museum könnt ihr mit dem Flegel dreschen und Korn mahlen. Das Kinderabenteuerland in Wendtorf bietet regelmäßig kreative Workshops an.

Welche kulturellen Schätze gibt es?

Die Region öffnet ihre historischen Türen: Kirchenführungen mit Turmbesteigung in Schönberg, der Tag des offenen Schlosses in Probsteierhagen oder Führungen durch die St. Katharinen Kirche aus dem Jahr 1259. Der Rosengarten in Stoltenberg lädt zu kostenlosen Führungen und Seminaren ein. Zweimal gibt es "Shantys am Meer" an der Steilküste in Stein – mit Lagerfeuer, Fischbrötchen und maritimer Atmosphäre.

Wie endet das Festival?

Das Abschlussfest am 23. August 2026 im Schlosspark Probsteierhagen bildet den traditionellen Höhepunkt. Bei der Probsteier Kaffeetafel mit Rahmenprogramm lasst ihr die vier Wochen gemütlich ausklingen. Parallel findet das 19. Ostsee-Traktorentreffen in Krokau statt – mit 100 Jahren Landtechnikgeschichte zum Anfassen. Alle Maschinen sind in Betrieb, alles bewegt sich, alles dreht sich.

Wie plant ihr euren Besuch?

Die meisten Veranstaltungen erfordern keine Anmeldung, einige sind sogar kostenlos. Für Hofführungen, E-Bike-Touren oder Workshops empfiehlt sich eine Voranmeldung. Die Busfahrten zu den Strohfiguren starten mittwochs ab Schönberg und beinhalten Kaffeepausen. Preise variieren zwischen kostenlos und 40,- Euro für die große E-Bike-Tour. Alle Details findet ihr unter probsteier-korntage.de

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