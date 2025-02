Wir verlosen 4x2 Ticktes für die Tatort-Preview: "Borowski und das Haupt der Medusa"

Wann: Donnerstag, 6. März 2025, 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr) Wo: Schauspielhaus Kiel Tickets: nicht frei erhältlich!

In seinem letzten Fall wird Borowski noch einmal vor eine große Herausforderung gestellt. Kurz vor Antritt seiner Ruhestands-Reise muss er auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen. Dort sieht er am Tisch des abwesenden Sachbearbeiters Robert Frost das Foto eines düsteren Hauses, das in ihm unheilvolle Erinnerungen weckt.

Als sich herausstellt, dass Robert Frost verschwunden ist und es in der Behörde weitere ungeklärte Todesfälle gibt, beschließt Borowski, der Sache auf den Grund zu gehen. Für die Aufklärung bleiben ihm nur wenige Tage Zeit, bevor er in den Ruhestand geht.

Prominente Gäste und Filmemacher