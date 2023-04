Polizei und Feuerwehr laden zur 69. Polizei Show!

Tagtäglich stehen sie Seite an Seite an Einsatzstellen im Land. Beamte der Landespolizei und Mitglieder der Feuerwehren sorgen rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger:innen. Einmal im Jahr zeigen sie dann im Rahmen einer Show, was sie können und animieren zum Mitmachen. Bereits zum 69. Mal wird am 11. November 2023 die Polizei Show in der Wunderino Arena in Kiel über die Bühne gehen.