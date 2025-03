Plattdeutsch-Tagesseminare in Schleswig und Kiel

Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB) bietet auch im Jahr 2025 wieder seine beliebten Niederdeutsch-Seminarklassiker an. Am 8. März 2025 startet das Seminar "Plattdüütsch Vördregen" in der Schleswiger Speeldeel, gefolgt von "Plattdüütsch Schrieven" am 15. März 2025 im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel.