Planetariumsshow im Mediendom der FH Kiel

Eintritt: ab 16 Jahre 12,- Euro (ermäßigt 10,- Euro) Reservierung: www.mediendom.de

Bereits die Pressekonferenz zur Präsentation von "The Dark Side of The Moon" wurde in einem Planetarium abgehalten – am 27. Februar 1973 in London. Seither gehört es zu den weltweit meistverkauften Musikalben. Auch heute, 50 Jahre nach dem ersten Release, gibt es keinen passenderen Ort als Planetarien, um das Jubiläum dieser legendären LP und die Musik von Pink Floyd zu feiern.

Das Gleiche gilt für das Datum der Premiere von THE DARK SIDE OF THE MOON PLANETARIUM EXPERIENCE, die erstmals am 24. März 1973 in Deutschland veröffentlicht wurde. Seit den 70er-Jahren hat sich in der Technik einiges getan. Daher wurde die bisherige Version der Planetariumsshow mithilfe neuester Möglichkeiten überarbeitet. Interessierte erwartet eine visuelle Neuinterpretation eines zeitlosen Klassikers.

Die Musik des ikonischen Albums wurde mit Darstellungen kosmischer Phänomene kombiniert, die perfekt zum Präsentationsort Planetarium passen. Jeder der zehn Musik-Tracks verfolgt ein eigenes visuelles Thema. Sie alle spielen mit Raum und Zeit und bieten durch die Verwendung modernster Technologien ein besonderes Erlebnis, wie es nur in Planetarien möglich ist.

Interessierte erwartet im Mediendom der FH Kiel eine immersive, kosmische audiovisuelle Reise, die auch Pink Floyd persönlich begeistert.

Dienstag, 4. April 2023, 18.30 Uhr und 20.00 Uhr

Donnerstag, 6. April 2023, 18.30 Uhr und 20.00 Uhr

Quelle: FH Kiel