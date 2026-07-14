Wann? Mittwoch 05. und 12. August 2026, ab 15.00 Uhr Wo? Schifffahrtsmuseum Fischhalle Eintritt: kostenfrei Tickets: Anmeldung unter 0431 901-3428

Was erwartet euch beim Piratengeflüster?

Kinder ab sechs Jahren tauchen in die faszinierende Welt der Seefahrer und Piraten ein. Jeweils von 15.00 bis 16.30 Uhr hören sie fesselnde Märchen und Geschichten von gefährlichen Piraten und tapferen Seeleuten. Erzählt werden die Abenteuer von Brigitte Harkou, die die kleinen Entdecker mit auf eine spannende Reise nimmt.

Welche Aktivitäten bietet das Programm?

Das Ferienprogramm kombiniert Geschichten, Rätsel und Wissenswertes rund um das Leben auf hoher See. In den Pausen begeben sich die Kinder auf eine kleine Schatzsuche mit kniffligen Rätseln und geheimnisvollen Hinweisen. Zum Abschluss können die jungen Museumsbesucher ihr Wissen bei einem Seeräuber-Quiz unter Beweis stellen und zeigen, was in ihnen steckt.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Die Teilnahme am Piratengeflüster ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3428 ist jedoch erforderlich. Die Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Das Museumsteam freut sich auf zahlreiche mutige "Landratten", die neugierig sind und Lust auf ein unvergessliches Ferienabenteuer haben.

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