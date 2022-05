Pirate World und Balloon Sail versprechen einzigartige Momente

Ab Freitag, 17. Juni 2022, öffnet die Pirate World täglich um 11.00 Uhr und bietet bis Sonntag, 26. Juni 2022, ein riesiges Spektakel mit frischen Cocktails, leckerem Essen und jeder Menge Live-Musik.

Unter anderem wird am Montag, 20. Juni, Mittwoch, 22. Juni, und Freitag, 24. Juni, jeweils 20.00 Uhr, die Kulttruppe von United 4 die Bühne entern. Weitere Highlights sind die Coverpiraten (17. und 25. Juni, 20.00 Uhr), die Schlagerparty mit Mendocino Express (18. Juni, 20.00 Uhr), das Karaokesingen mit den Kieler Rohrspatzen (25. Juni, 19.00 Uhr) und der Feuerwehr-Musikzug aus Henstedt-Ulzburg (26. Juni, 14.00 Uhr).

Dazu kommen Fans der guten Live-Musik bei den Konzerten der besten Coverbands von den Ärzten, Oasis, den Rolling Stones und vielen weiteren voll auf ihre Kosten. Aber auch abseits der Musik hat die Pirate World einiges zu bieten: Eindrucksvolle Showakrobatik gibt es am Freitag, 24. Juni, 19.00 Uhr, mit der Ocean Crew aus Kiel und an beiden Kieler-Woche-Sonntagen finden um 11.00 Uhr Open-Air-Gottesdienste mit Gospelchor statt.

Auch bei der 16. Internationalen Willer Balloon Sail geht es spektakulär zu: Zehn Tage lang starten vom Nordmarksportfeld bunte Heißluftballons, Heißluft- und Modellschiffe in verschiedensten Formen in den Kieler Himmel. Auf dem "Norder" selbst gibt es zudem ein tolles Programm mit Live-Bands, Fallschirmsprüngen, Segelkunstflug und Gastronomie.

Überraschungen erwarten die Besucher auch in einer begehbaren Ballonhülle, bei "Jupp" Hein mit seinen Modellballons und im Kids Fun Park. Von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, ist zudem der MSC Krogaspe auf dem Nordmarksportfeld zu Gast und bietet eine rasante Airshow mit ferngesteuerten Flugmodellen zum Mitmachen an.

Zu den absoluten Highlights werden dort auch die fünf Night Glows (Freitag, 17. und 24. Juni; Sonnabend, 18. und 25. Juni; Mittwoch, 22. Juni) zählen, bei denen erleuchtete Ballons ein atemberaubendes Bild abgeben und tolle Kieler-Woche-Momente an lauen Sommerabenden versprechen. Am 18., 22. und 24. Juni finden die Night Glows in faszinierenden Feuerwerken einen krönenden Abschluss. Weitere Informationen zu dem Kieler-Woche-Programm sind online unter www.kieler-woche.de/programm zu finden.

Quelle: Presse Stadt Kiel