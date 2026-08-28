Für wen ist das Angebot gedacht?

Das PhysioMobil richtet sich an Menschen ohne Krankenversicherung, Papiere oder festes Obdach. Auch Personen mit laufendem Asylantrag, ohne Bleiberecht oder Geld für physiotherapeutische Hilfe können die Angebote nutzen. Die behandelten Menschen vor Ort müssen keine Nachweise vorzeigen, die Organisation verzichtet bewusst auf bürokratische Hürden. Alle Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht und geben keine Daten an Dritte weiter.

Das Team arbeitet mit verschiedensten Einrichtungen für mittellose Menschen zusammen, sodass über die Jahre mehrere hundert Menschen bereits versorgt werden konnten. Die Verlässlichkeit liegt bei den Hilfsorganisationen, nicht beim Klientel. Regelmäßige Termine an mehreren festen Orten machen die Versorgung planbar. Neben der physiotherapeutischen Behandlung und Massage erhaltet die behandelten Menschen präventive Gesundheitsvorsorge und individuelle Beratung. Das mobile Konzept orientiert sich an bewährten Modellen wie Arztmobilen oder Duschbussen.

Das PhysioMobil engagiert sich darüber hinaus gesellschaftspolitisch für mittellose Menschen. Die Organisation veranstaltet Ausstellungen, Wellnessabende, Vorträge und Infostände. Ziel ist es, das Wissen zu Armut, Schwachstellen im Gesundheitssystem sowie Papier- und Krankenversicherungslosigkeit in der breiten Gesellschaft zu erweitern.

Fina Steen, die Gründerin des Vereins, war lange auf der Suche nach einem geeigneten Gefährt mit dem sich ihr geplantes Vorhaben umsetzten lies. Sie ist selbst gelernte Physiotherapeutin, die als Selbstständige nur selbstzahlende und privatversichtere Kunden behandeln durfte und daran hatte sie nicht wirklich ihren Traum gefunden. Deshalb kam sie auf die Idee, sich um die Menschen zu kümmern, die keine Krankenversicherung haben, weswegen es den Verein inzwischen seit mehr als 3 Jahren gibt.

Warum braucht es das PhysioMobil?