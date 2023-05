Pflanzenflohmarkt im Hansa48

Im Mai 2023 hat das Kulturzentrum HANSA 48 wieder seine Türen geöffnet. Ein vielfältiges Programm rund um Kunst, Literatur und Politik wartet auf neugierige und engagierte Besucher:innen in dem seit 1981 besetzten Gebäude in Kiel. Mit dabei ist diesen Monat ein Pflanzenflohmarkt am 18. Mai 2023.