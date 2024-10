Peppa Wutz Live in der Wunderino Arena – ein Musical-Erlebnis für die ganze Familie

Die international gefeierte Figur Peppa Wutz erobert die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von September 2024 bis Juni 2025 tourt das neue Musical "Peppa Wutz Live – Peppa auf Abenteuer" durch 120 Theater und bietet Kindern und Eltern ein unvergessliches Erlebnis voller Musik, Spaß und Spannung. Auch in Kiel könnt ihr die Show am 28. Dezember 2024 in der Wunderino Arena besuchen.