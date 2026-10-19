Warum ist Nachhaltigkeit hier so wichtig?

Hier verbindet sich handwerkliche Backkunst mit aktivem Umweltschutz. Patrizia bietet nicht nur frische Backwaren, sondern rettet auch einwandfreie Ware vom Vortag vor der Tonne. Durch die Kooperation mit einer großen Bäckerei Kette kämpft sie gegen ein massives Problem: Jede fünfte Backware landet normalerweise im Müll. Das schont Ressourcen und bietet euch hochwertige Produkte zu fairen Preisen.

Wie funktioniert das Konzept gegen Verschwendung?

Die Zusammenarbeit mit der Bäckerei Kette ermöglicht ein durchdachtes Rettungssystem. Backwaren vom Vortag sind keineswegs minderwertig, sondern befinden sich in einwandfreiem Zustand. Patrizia gibt diesen Produkten eine zweite Chance und verhindert so sinnlose Lebensmittelverschwendung im großen Stil. Alle Beteiligten profitieren von diesem nachhaltigen Ansatz.

Welche Produkte findet ihr im Sortiment?

Das Angebot wechselt täglich und hält immer wieder neue Überraschungen bereit. Ihr könnt euch auf eine Auswahl an Broten und Brötchen, Süßgebäck sowie belegte Schnitten freuen. Die Mischung aus frischer Ware und geretteten Backwaren vom Vortag sorgt für Abwechslung und Vielfalt. So ist jeder Besuch ein kleines Erlebnis mit gutem Gewissen.

Wie entstehen die individuellen Torten?

Patrizia kreiert maßgeschneiderte Torten für eure besonderen Anlässe. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Firmenevent, sie berät euch persönlich bei der Wahl der Füllung, Farben und Dekoelemente. Gemeinsam entwickelt ihr eure Traumtorte nach euren Wünschen. Auf ihrem Instagram Profil könnt ihr euch von den neuesten Kreationen inspirieren lassen.

Wer steckt hinter der Backstube?

Patrizia ist in Kiel geboren und aufgewachsen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich den langjährigen Traum vom eigenen Lädchen erfüllt. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen mit ihren Backkreationen zu erfreuen. Diese Begeisterung spürt man in jedem Produkt und bei jedem Kundenkontakt.

Weitere Informationen findet ihr unter patriziasbackstube.de

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