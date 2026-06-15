Die Kieler Woche ist nicht nur das größte Segelsportereignis der Welt, sondern auch eines der spektakulärsten Sommerfestivals in Norddeutschland. Jedes Jahr im Juni verwandelt sich die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins in eine riesige Partymeile mit über drei Millionen Besuchern. Die angesagtesten Party-Locations zur Kieler Woche Entlang der Kiellinie und rund um den Rathausplatz pulsiert das Nachtleben besonders intensiv. Zahlreiche Bühnen bieten ein vielfältiges Programm von Rock und Pop über Schlager bis hin zu elektronischer Musik. Die Hörn entwickelt sich traditionell zum Zentrum für Partygänger, die bis in die frühen Morgenstunden feiern möchten. Hier findet ihr moderne Beats, internationale DJs und eine ausgelassene Atmosphäre direkt am Wasser. Vom Hafenflair bis zur Innenstadt Die Holstenstraße bildet mit ihren Clubs und Bars die perfekte Verlängerung des Festivalgeschehens. Wer es urbaner mag, findet in den Seitenstraßen der Innenstadt gemütliche Kneipen und trendige Cocktailbars. Besonders beliebt sind die Beach-Clubs entlang der Förde, die karibisches Feeling mit norddeutschem Charme verbinden. Musik für jeden Geschmack Das Musikprogramm der Kieler Woche deckt alle Genres ab: Von Indie-Rock über Hip-Hop bis zu Elektro-Beats ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die meisten Konzerte und DJ-Sets sind kostenfrei zugänglich – ein unschlagbares Angebot für Festivalfans! Wir haben für euch die besten Party-Adressen zur Kieler Woche 2026 herausgesucht: 1. Together Kiel – Prinzengarten

Together Kiel verwandelt den Prinzengarten während der Kieler Woche in einen echten Party-Hotspot. Zehn Tage lang bietet das Event-Kollektiv ein buntes Programm mit angesagten DJs und lokalen Künstlern. Die Besucher erleben die Vielfalt der Kieler Club- und Subkultur abseits des traditionellen Kieler Woche Trubels. Das Musikprogramm deckt alle elektronischen Genres ab: Techno, House, Elektro, Trance und HipHop sorgen für durchgehend gute Stimmung. Besondere Highlights sind die verschiedenen Takeover-Events lokaler Clubs wie Luna Club, Schaubude und Bionic Cycle. Zusätzlich finden Bierpong-Turniere und Workshops statt. Die tägliche Happy Hour macht alle Getränke zum halben Preis verfügbar. Together Kiel schafft einen Safe Space für alle Feierwütigen, die gemeinsam tanzen möchten, als gäbe es kein Morgen. Standort: Prinzengarten Kiel

Prinzengarten Kiel Website: together-kiel.de 2. Woderkant Festival

Das Woderkant Festival bringt vom 19. bis 28. Juni 2026 zehn Tage lang pure Stimmung an die Kiellinie nach Kiel. Als Teil der legendären Kieler Woche verwandelt sich das Festival in einen echten Party-Hotspot mit internationalen Beats und entspannter Atmosphäre. Besucher erleben hier eine bunte Mischung aus Musik, Workshops und dem beliebten Kiel Village. Auf zwei Bühnen heizen Artists wie D-Flame mit Hip-Hop, Reggae und Dancehall ein. DJ-Sets von Anti Basti sorgen für Trap- und Bass-Vibes, während Mermaid040 mit Afrobeats und Reggaeton die Menge zum Tanzen bringt. Das Soulfire HiFi Soundsystem rundet das Programm mit Dancehall und Tropical House ab. Der beste Teil: Der Eintritt ist komplett kostenlos. Besucher kommen einfach vorbei und feiern mit. Das Festival öffnet täglich von 11.00 bis 24.00 Uhr, an Freitagen und Samstagen sogar bis 01.00 Uhr. Speisen und Getränke gibt es direkt vor Ort. Standort: Mitte Kiellinie

Mitte Kiellinie Website: woderkant-festival.de 3. MUDDI Markt

Der MUDDI Markt verwandelt die Wiese am kleinen Kiel während der Kieler Woche 2026 vom 19. bis 28. Juni in einen lebendigen Party-Hotspot. Das Musik-, Kultur- und Erlebnisareal verbindet zehn Tage lang Nachhaltigkeit mit bester Unterhaltung. Im Zirkuszelt treten täglich Live-Acts auf. Am Eröffnungsfreitag heizen Naddl242, Shakiri, Alias, die Breakfast Boys und JAMBIII den Besuchern ein. Das vollständige Programm steht online als Eventkalender und PDF-Download bereit. Besonderes Highlight: Der neue EHRENMARKT findet an beiden Samstagen von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Ehrenamtliche Organisationen bieten interaktive Workshops und Aktionen an. Besucher können dabei neue Skills lernen und sich über nachhaltige Projekte informieren. Der MUDDI Markt e.V. setzt auf "Muddivation" – die Motivation für eine nachhaltigere Kieler Kulturlandschaft. Mit Spaß und Mitmach-Aktionen begeistert das Team für umweltbewusste Lebensweisen. Standort: Lorentzendamm 28-30

Lorentzendamm 28-30 Website: muddimarkt.org 4. Luna Club

Der Luna Club in Kiel verwandelt sich zur Kieler Woche 2026 in eine echte Party-Hochburg. Das Highlight ist der "LUNA KIWO RAVE" am 26. Juni mit acht DJs auf zwei Dancefloors – von Techno über Trance bis Hardtechno ist alles dabei. Die Kieler Woche bietet im Luna Club täglich neue Events: Von der Karaoke-Nacht am 25. Juni über die "Saturday Night All Stars" mit Pop, Rap und Afrobeats bis zur "180 Minuten Party" am Sonntag. Besonders kreativ wird es beim "Jungle Tuesday" mit Drum'N'Bass als MUDDI Markt Aftershow-Party. Der Club öffnet regulär freitags und samstags ab 23.59 Uhr. Während der Kieler Woche erweitert Luna Club das Programm um spezielle Events und kooperiert mit lokalen Veranstaltungen wie dem MUDDI Markt. Standort: Bergstraße 17A

Bergstraße 17A Website: lunaclub.com 5. MS KOI – LOUF Event Revival

Die MS KOI bringt zur Kieler Woche 2026 das legendäre LOUF Event Revival zurück auf die Kieler Förde. Nach einem Jahr Pause startet die schwimmende Party am Samstag, 27. Juni 2026, wieder durch. Gäste erleben das bunte Kieler-Woche-Treiben vom Wasser aus bei bester Musik von DJ Matthias Rump und DJ UdoZ vom Woderkant Festival. Das Event-Schiff legt um 20:00 Uhr vom Bahnhofskai ab und kehrt um Mitternacht zurück. Boarding beginnt bereits um 19.00 Uhr. Die Veranstalter versprechen bekannte Gesichter, gute Drinks und hoffentlich viel Sonnenschein auf der Förde. Early-Bird-Tickets kosten 33,- Euro, reguläre Tickets 39,- Euro. Einlass ab 18 Jahren. Die Adler-Schiffe GmbH & Co. KG betreibt das Schiff und bietet neben Events auch Charter-Fahrten an. Standort: Bahnhofskai, Kiel

Bahnhofskai, Kiel Website: ms-koi.de 6. Schaubude Kiel

Die Schaubude in Kiel bietet zur Kieler Woche 2026 ein alternatives Programm abseits der großen Bierzelte und Sponsorenlogos. Der Club schafft Räume für echte Begegnungen und authentische Kultur zwischen Förde und Feuerwerk. Das vielfältige Kieler Woche-Programm startet am Freitag mit der BASSBUDE, wo DJs wie otl_dnb und bobi.mp3 für Drum and Bass-Beats sorgen. Die KARACHO CREW übernimmt am Samstag mit Indie Dance, Tech-House und Techno. Am Dienstag lädt eine kostenlose Karaoke-Party zum gemeinsamen Singen ein. Besondere Highlights sind die SACHSENTRANCE-Party am Mittwoch mit Trance und Hard-Trance sowie die emotionale "BUDE FOR MY VALENTINE" am Donnerstag mit Emo, Punk und Nu Metal. Das Wochenende klingt mit HEAD AWAY aus, wo 80s, 90s und Eurodance die Tanzfläche erobern. Die BASS AGAINST PATRIARCHY-Party am Samstag rundet das engagierte Programm ab. Die Schaubude versteht sich als Gegenpol zu kommerziellen Großveranstaltungen und setzt auf Gemeinschaft, Vielfalt und authentische Clubkultur. Standort: Bergstraße 17

Bergstraße 17 Website: schaubude-kiel.de 7. Kölsch Brothers

Bier wird gezapft, © unsplash.com / BENCE BOROS

Die Kölsch Brothers bringen rheinische Lebensfreude direkt an die Kiellinie zur Kieler Woche 2026. Der Party-Hotspot serviert frisch gezapftes Kölsch und eisgekühlten "Frozen Aperol" für alle, die echte Karnevals-Atmosphäre in Schleswig-Holstein erleben wollen. Das Getränkeangebot umfasst außerdem erlesene Weine und eine feine Gin-Auswahl. Tanzbare Beats sorgen für Stimmung, die zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Die Atmosphäre erinnert an die besten Karnevals-Partys im Rheinland. Besucher können entspannt sitzen oder aktiv mitfeiern - jeder findet hier seinen Platz. Die Location verbindet kölsche Tradition mit norddeutscher Gastfreundschaft und macht die Kiellinie zum perfekten Ort für unvergessliche Party-Nächte während der Kieler Woche. Standort: Kiellinie Noch mehr Veranstaltungstipps gesucht? Wir von kiel-magazin.de halten viele weitere Highlights für euch bereit.

FAQs – Häufige Fragen

Kostet der Eintritt zu den Partyorten auf der Kieler Woche? Der Zugang zu den meisten Bühnen und Partylocations ist kostenlos. Nur für einzelne VIP-Bereiche oder spezielle Events kann Eintritt verlangt werden. Welche Partyorte sind besonders familienfreundlich? Die Spiellinie und der Rathausplatz bieten tagsüber ein familienfreundliches Programm. Abends wird die Atmosphäre an vielen Orten ausgelassener und partylastiger. Gibt es auf der Kieler Woche auch elektronische Musik? Ja, verschiedene Bühnen und Beach-Clubs an der Hörn bieten elektronische Musik, House und Techno – besonders in den Abend- und Nachtstunden.

Weitere Ortsinformationen Luna Club Bergstraße 17A 24103 Kiel 043/15192176 Website

Weitere Ortsinformationen Schaubude im Hinterhof Bergstraße 17 24103 Kiel 0431/556600 E-Mail Website Facebook Instagram

Reventloubrücke 24105 Kiel

Schlossgarten Schlossgarten 3 24103 Kiel