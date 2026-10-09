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Paradise lost? – Kunst und Mahnung

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Zwei Künstlerinnen laden euch zur gemeinsamen Ausstellung "Paradise lost?" ins ONspace. Rosemarie Feldner und Martina Grund zeigen ab dem Dienstag, 13. Oktober 2026, ihre Werke, ein kraftvolles Zusammenspiel aus schillernden Pailletten und rauen Ölfarben. Der Eintritt ist frei.

Plakat Paradise lost?
Paradies lost Martina Grund, © Rosemarie Feldner
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Venissage am 9. Oktober 2026, 19.00 Uhr, weitere Austellungstage bis 3. November 2026
Wo? ONspace
Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei der Vernissage?

Das Team entdeckte Martina Grund durch ihre beeindruckende Arbeit in der Reihe "Muss durch die Tür passen". Rosemarie Feldner fiel durch ihre raue Kunst auf Instagram auf. Beide Positionen wirken inhaltlich verwandt, unterscheiden sich aber stark in Material und Machart.

Die Bedeutung hinter dem Titel

Inspiriert von John Miltons Gedicht von 1667 fügten die Künstlerinnen dem Titel bewusst ein Fragezeichen hinzu. Ein "Memento Mori", also "Bedenke, dass du sterben musst", durchzieht die gesamte Schau. Die Werke mahnen euch, über aktuelles Geschehen nachzudenken. Sie fordern zur Reflexion über unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung und uns selbst auf.

Martina Grunds funkelnde Gesellschaftskritik

Martina Grund setzt auf funkelnde Pailletten als zentrales Material. Ihre Werke wirken zunächst bunt, laut und schrill, doch der erste Eindruck täuscht. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sie die hässlichen Wahrheiten unserer Zeit. Die schillernden Motive ziehen euch an, zwingen aber zur Auseinandersetzung mit unbequemen Themen: Machtgefüge, Konsumwahn, Oberflächlichkeit und die Illusion von Glück.

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Quelle:  ONspace

Ortsinformationen

Galerie ONspace
Iltisstraße 10
24143 Kiel
 Website
 
 

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