Neues Angebot der Stadtbücherei: Mit OverDrive digital Hörbücher hören

Digitale Medien sind angesagt. Das weiß auch die Stadtbücherei und erweitert mit OverDrive ihr digitales Angebot. Hörbuchfans können nun mit einem gültigen Büchereiausweis rund um die Uhr von überall auf zahlreiche Hörbücher aus verschiedenen Genres zugreifen: Thriller, Krimis, Fantasy, Liebe, Sachbücher sowie Werke für Kinder und Jugendliche stehen zur Wahl. Regelmäßig kommen neue Titel hinzu.

Die Hörbücher lassen sich im Browser streamen und in der App Libby herunterladen, um sie auch ohne ständige Internetverbindung nutzen zu können. OverDrive bietet zudem nützliche Funktionen wie die vorzeitige Rückgabe und die bequeme Verwaltung der ausgeliehenen Hörbücher.

Durch das Setzen von Lesezeichen, Kommentaren und Markierungen sowie das Einstellen eines Sleep-Timers findet Jede:r problemlos wieder zurück in die Geschichte. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann an die jeweiligen Bedürfnisse anpasst werden, was zum Beispiel für Menschen, die eine neue Sprache lernen, hilfreich sein könnte. Mittels Apple CarPlay und Android Auto kann auch auf Reisen gehört werden.

Das sind die Ausleihbedingungen: Sieben Ausleihen und fünf Vormerkungen sind parallel möglich. Die Leihfrist für Hörbücher beträgt 14 Tage. Alle Titel verfallen mit dem Ablauf ihrer Ausleihfrist automatisch. Es entstehen keine Säumnisgebühren.

OverDrive ist nutzbar über den Browser unter s-h.overdrive.com und die Libby-App für Android sowie iOS. Libby ist mit allen gängigen Computern und Geräten kompatibel.

Gefördert wird das digitale Hörbuch-Angebot über zwei Jahre durch das Land Schleswig-Holstein. Die Büchereizentrale Schleswig-Holstein übernimmt die landesweite Koordinierung.

Neben OverDrive gehören die 24-Stunden-Bibliothek Onleihe und der Filmstreamingdienst Filmfriend zum digitalen Angebot der Stadtbücherei. Die Stadtbücherei veröffentlicht alle Informationen zu ihren Angeboten auf der Internetseite www.stadtbuecherei-kiel.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel / pixelio.de