Geschenk-Ideen "Made in Schleswig-Holstein"

Derzeit liegen Reisen noch in weiter Ferne. Dafür rückt mit der Weihnachtszeit die alljährliche Frage nach Geschenken für die Liebsten immer näher. Die Ostsee Schleswig-Holstein schafft nun Abhilfe und präsentiert Geschenkideen aus der Region. Unter dem Titel "Made in Schleswig-Holstein verschenken" erhalten Ostsee-Fans in den sozialen Medien unter @ostseesh Anregungen für ein Stück Meer unterm Weihnachtsbaum.