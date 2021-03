Ostertermine für Wochenmärkte und Müllabfuhr

Auf den Marktflächen ist das Parken dann nicht möglich. Die Märkte am Sonnabend finden wie gewohnt statt. Der Markt auf dem Blücherplatz fällt am Ostermontag, 5. April 2020, aus.

Vor den Feiertagen zieht die Müllabfuhr die Leerung der Grauen, Blauen und Braunen Tonnen jeweils um einen Tag vor. Für Gelbe Säcke und Tonnen ändert sich bis Gründonnerstag nichts, der Freitagtermin wird am Karsonnabend nachgeholt.

Nach Ostermontag werden die Abfalltonnen und Gelben Säcke jeweils einen Tag später geleert beziehungsweise abgeholt, also auch am Sonnabend, 10. April 2020. Zu den geänderten Abfuhrterminen müssen die Tonnen erreichbar sein oder an die Straße gestellt werden.

Die Leerungstermine für die eigene Adresse können stets auf der ABK-Internetseite www.abfall-a.de abgefragt werden.

Bildquelle: Rio Krause, pixelio.de

Quelle: Landeshauptstadt Kiel