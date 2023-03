Handgemachte Osterdeko aus der Echt.Gut.-Werkstatt

Als Projekt des gemeinnützigen Trägers Stadtmission Kiel betreut die ECHT.GUT.-Werkstatt Klient:innen, die von Wohnungslosigkeit, Suchterkrankungen oder anderen persönlichen Herausforderungen betroffen sind. Im Rahmen der Ergotherapie fertigen diese gemeinsam mit ausgebildeten Anleiter:innen Grußkarten, Kerzenhalter und nachhaltige Upcycling-Produkte aus Holz an. Besonders beliebt sind auch die handgefärbten Kerzen.

Die Osterkerzen mit Hasenmotiv sowie die passenden Karten, die in unterschiedlichsten Farben auf die Kund:innen warten, waren im letzten Jahr schnell ausverkauft. Nicht nur das ECHT.GUT.-Team freut sich über das große Interesse an den liebevoll gestalteten Produkten: Jeder Verkauf ist eine wertvolle Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit, die die Stadtmission für Menschen in Not leistet (www.stadtmission-mensch.de).

Wer Lust hat, zwischen den handgemachten Osterprodukten zu stöbern, findet diese im Kosmos-Store in der Holstenstraße 76 in 24103 Kiel oder direkt bei ECHT.GUT. in der Hasseer Straße 49 in 24113 Kiel. Auf den über 1.000 Quadratmetern des Kaufhauses finden sich auch zahlreiche Secondhand-Möbel, Kleidung und kleine Vintage-Schätze wie Geschirr oder Deko. Wer bedürftig ist, erhält gegen einen entsprechenden Nachweis aktuell 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.echtgut-kiel.de.

Quelle: stadt.mission.mensch