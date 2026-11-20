Der erste Orange Walk in Mettenhof

Der erste Mettenhofer Orange Walk startet um 13.30 Uhr am Nachbarschaftszentrum „palette 6" gegenüber dem Bergenring 30. Stadtpräsidentin Bettina Aust hat die Schirmherrschaft für den Sternmarsch übernommen. Der Weg führt über den Skandinaviendamm zum Kurt-Schumacher-Platz, wo um 14.00 Uhr das Kieler Frauenbündnis spricht. Unterwegs schließen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Mettenhofer Einrichtungen an. Den „Orange Day“ gibt es bereits seit 1960. Seit 1993 gibt es für diesen Tag immer breitere Untersützung und Zuspruch engagierter und mutiger Menschen.

Auf dem Vorplatz der Thomas-Kirchengemeinde gibt es bei Heißgetränken einen gemeinsamen Ausklang. Vonovia stellt 40 orangefarbene Regenschirme zum Ausleihen bereit. Orange Kleidung, Mützen und Schals sind willkommen, aber keine Pflicht.

An dem Orange Walk beteiligen sich zahlreiche lokale Einrichtungen und Organisationen. Dazu gehören die evangelische Thomas-Kirchengemeinde, anna-Mettenhof als Anlaufstelle Nachbarschaft der AWO, das AWO Servicehaus und der AWO-Landesverband. Auch sprechvogel, das Familienzentrum BUNTE WELT, der Ortsbeirat Mettenhof und der Hof Akkerboom sind dabei. Das Stadtteilbüro Mettenhof und das Nachbarschaftszentrum „palette 6" von Vonovia komplettieren die Liste der Unterstützer.

Stadtpräsidentin ruft zur Solidarität auf

Stadtpräsidentin Bettina Aust betont die Bedeutung des Aktionstags: „Jedes Mädchen und jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt und Angst. In Kiel, in Deutschland und überall auf der Welt." Die anhaltend hohen Zahlen zur Gewalt gegen Frauen seien alarmierend. Diese Entwicklung dürfe die Gesellschaft nicht hinnehmen.

„Wir brauchen eine Gesellschaft, die hinsieht, statt wegzuschauen, die Betroffenen zuhört und ihnen zur Seite steht", so Aust. Gewalt gegen Frauen sei kein privates Problem, sondern gehe alle an. Der Orange Walk in Mettenhof setze ein wichtiges und sichtbares Zeichen. Er zeige, wie wichtig Solidarität, Zusammenhalt und eine klare Haltung gegen jede Form von Gewalt sind.

Brötchentütenaktion im CITTI-PARK

Im CITTI-PARK verteilen Mitarbeitende der Kieler Frauenfachberatungsstellen ab 14 Uhr Brötchen an Einkaufende. Die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte" wird federführend durch die Anlauf- und Beratungsstelle des autonomen Mädchenhauses Kiel/Lotta e.V. organisiert. Auch Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz wird vor Ort sein.

Die Tüten sind mit der Telefonnummer des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen" bedruckt. Das Hilfetelefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erleben oder erlebt haben. Betroffene erreichen es unter der Nummer 116 016. Auch wer nicht direkt selbst betroffen ist, kann sich melden. Der Anruf ist kostenfrei und auf Wunsch anonym.

Auch die Beflaggung des Kieler Rathauses macht deutlich, dass in Kiel kein Platz für Gewalt ist. Die symbolische Geste unterstreicht die Haltung der Stadt gegen jede Form von Gewalt. Alle Kielerinnen und Kieler sind eingeladen, beim Orange Walk mitzulaufen und ein Zeichen zu setzen.

Weitere Veranstaltungen und Tipps für das Engagement in Kiel gibt es auf kiel-magazin.de.