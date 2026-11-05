Wann? Samstag, 7. November 2026, 19:30 Uhr & Sonntag, 8. November 2026, 18:00 Uhr Wo? Audimax der CAU Kiel Tickets: Bei Eventim, bei der Buchhandlung Hugendubel in der Holtenauer Straße 116 und Hugendubel in der Mensa I am Westring

Worum geht es in der Oper?

Im Zentrum steht Violetta Valéry, eine Pariser Kurtisane, die in Alfredo Germont ihre große Liebe findet. Doch die Hoffnung auf ein neues Leben zerbricht an gesellschaftlichen Konventionen und familiärem Druck. Violettas schwere Krankheit besiegelt schließlich das tragische Ende. Verdi verbindet in diesem Meisterwerk persönliches Leid mit der dramatischen Kraft italienischer Opernkunst. Berühmte Arien, große Ensembles und eindringliche Chorszenen machen die Oper zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Solopartien übernehmen Sängerinnen und Sänger aus der Gesangsklasse von Prof. Manuela Uhl an der Musikhochschule Lübeck. Sie bringen professionelle Stimmqualität und jugendliche Frische mit. Gemeinsam mit dem Kammerorchester der CAU und dem Universitätschor Kiel entsteht eine beeindruckende Gesamtproduktion. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann.

Kiel und Lübeck zusammen auf der Bühne

Diese Produktion vereint junge professionelle Stimmen mit den etablierten Ensembles der Kieler Universität. Die szenische Umsetzung im Audimax bietet eine besondere Atmosphäre für dieses emotionale Drama. Nach dem großen Erfolg der "La Bohème"-Aufführung im Vorjahr setzt diese Kooperation neue Maßstäbe. Die Kombination aus klassischer Opernkunst und dem akademischen Ambiente der Universität schafft ein einzigartiges Kulturerlebnis.

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