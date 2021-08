Open-Air-Kino mit Meerblick auf der Wiese am Aquarium

Unter dem Motto "Stadt – Land – Meer" veranstaltet das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem CineMare Int'l Ocean Film Festival Kiel zum vierten Mal eine Open-Air-Kurzfilmnacht. Das Event findet am Samstag, 21. August 2021, ab 18.00 Uhr im Rahmen des "Ocean Pop-Up" auf der Wiese am Aquarium GEOMAR an der Kiellinie statt.