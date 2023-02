Onlineinfos zum Masterstudiengang Digital Business & Innovation

Wann? Donnerstag, 23. Februar 2023, um 17.00 Uhr Wo? online Anmeldung: unter www.dhsh.de

Im Mittelpunkt des Studiengangs, der ab April startet und für den Anmeldungen noch bis zum 28. Februar möglich sind, steht Know-how rund um digitale Strategien, neue Geschäftsmodelle, Innovations- und agiles Projektmanagement.

Mit kompakten Theoriephasen an der Hochschule in Kiel sowie Praxis- und Onlinemodulen ist es Fach- und Führungskräften möglich, sich in vier Semestern berufsbegleitend auf digitale Transformationsprozesse in einer sich wandelnden Geschäftswelt vorzubereiten.

In dem rund 60-minütigen Infotermin wird Studiengangsleiter Professor Dr. Julius Stephan das Masterstudium vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Anmeldung zum Infotermin erfolgt unter www.dhsh.de/infotermine, im Anschluss erhalten Interessierte den Zugangslink zum Termin. Weitere Informationen zum Studienangang finden sich vorab unter www.dhsh.de/master.