Online-Studieninfotag der DHSH in Kiel

Wann? Donnerstag, 11. Februar 2021, 17.00 bis 18.30 Uhr Wo? Online

Im dualen Studium an der DHSH, die als staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften von der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein getragen wird, wechseln sich Ausbildungseinheiten im Betrieb mit Studieneinheiten an der Hochschule ab.

In Kiel können die dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik belegt werden. Zur weiteren Spezialisierung bietet die Hochschule in der Betriebswirtschaftslehre die Branchenschwerpunkte Handel, Industrie, Dienstleistungen, Banken und Sparkassen, Tourismus, Steuerberatung sowie erstmalig Management im Gesundheitswesen an.

Um Anmeldung wird bei Merle Karkossa von der DHSH unter merle.karkossa@dhsh.de oder Tel. (04 31) 30 16 195 gebeten. Interessierte erhalten danach Zugangsdaten, um am Studieninfotag der Hochschule teilnehmen zu können.

Weitere Informationen zu den Studienangeboten vorab unter www.dhsh.de.

