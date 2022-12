Studentenwerk veranstaltet Quiz Night: Rätselspaß für Studierende

Wann? Freitag, 9. Dezember 2022, 19.30 Uhr Wo? Mensa I am Westring Eintritt: frei

Die Quiz Night gehört zu den beliebtesten Kulturveranstaltungen des Studentenwerks SH und steht auch in diesem Semester als Highlight wieder auf dem Programm. Nach mehreren online abgehaltenen Rätselnächten in den vergangenen Semestern freuen sich alle dieses Mal auf eine Präsenzveranstaltung.



Im Kleinen Mensasaal treten studentische Teams, die aus maximal sechs Personen bestehen, gegeneinander an, testen ihr Wissen und wetteifern in mehreren Fragerunden um die meisten Punkte. Die Quizfragen drehen sich unter anderem um "Allgemeinwissen", "Musik" oder "Filme und Serien". Dem Gewinner:innenteam winken Kino-Gutscheine für alle Teammitglieder.



Studentische Teams aus bis zu sechs Personen können sich für die Quiz Night in Kiel unter Angabe der Anzahl der Mitglieder bis zum 5. Dezember 2022, 12.00 Uhr telefonisch unter 0431/8816-141 oder per E-Mail unter lana.hamlan@studentenwerk.sh anmelden. Auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen und werden vom Studentenwerk in Teams eingeteilt.



Schon zur Anmeldung, aber spätestens am Abend selbst gilt es, sich einen möglichst kreativen Teamnamen zu überlegen, denn das Team mit dem originellsten Namen bekommt zu Spielbeginn Bonuspunkte. Die Teilnahme an der Quiz Night ist kostenlos. Achtung: Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Also: schnell anmelden, mitmachen und jede Menge Spaß haben

Quelle: Kerstin Klostermann / Studentenwerk Schleswig-Holstein