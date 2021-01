2. Online-Quiz Night: Rätselspaß für Studierende

Bei der Quiz Night am Freitag, 29. Januar 2021, treten studentische Teams mit maximal drei Personen, die sich jeweils zusammen zuhause treffen und dort natürlich das Abstandsgebot einhalten, gegeneinander an und sammeln in mehreren Runden Punkte. Auch eine Teilnahme als Einzelperson ist möglich. Die Punktbesten spielen am Ende das Finale. Dem siegreichen Team winken Netflix-Gutscheine für alle Teammitglieder.



Die Quizfragen drehen sich unter anderem um die Themengebiete Allgemeinwissen, Musik oder Filme und Serien.

Wichtig: Die Teams benötigen einen Internetzugang, ein Smartphone für die Nutzung von Kahoot sowie ein weiteres Gerät mit Kamera und Mikrofon (Smartphone, PC oder Laptop) für die Teilnahme an der Zoom-Konferenz.



Anmelden können sich Teams aus ganz Schleswig-Holstein unter Angabe des Teamnamens und der Anzahl der Mitglieder bis zum 26. Januar 2021 bei Studentenwerks-Mitarbeiter Cedric Heuer unter kultur@studentenwerk.sh.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also: schnell anmelden, mitmachen und jede Menge Spaß haben!



Quelle: Kerstin Klostermann / Studentenwerk Schleswig-Holstein