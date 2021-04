Smartphone-Kamera nutzen – aber richtig

Wann? Mittwoch, 28. April 2021, 18.00 bis 19.30 Uhr Wo? Online via Zoom Kosten: 53,- Euro Anmeldung: Hier direkt den Kurs buchen

Für Fotofans, die noch mehr aus ihren Handykameras herausholen wollen, bietet die Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) den Onlinekursus "Smartphone-Fotografie – Perspektiven und Bildbearbeitung" an.

An sechs Terminen ab dem 28. April 2021 (jeweils mittwochs, 18.00 bis 19.30 Uhr) beantwortet Berta-Luisa Dette Fragen wie: Was macht ein gutes Foto aus und was haben Perspektiven damit zu tun? Was ist eigentlich eine HDR-Aufnahme? Und welches Equipment ist hilfreich? Nach dem Motto "Learning by doing" gehen die Teilnehmer auf Fotosafari und probieren die kostenfreie Bildbearbeitung-App Snapseed kennen. Die Teilnahme kostet 53,- Euro.

Anmeldungen für den Onlinekursus sind unter der Kieler Telefonnummer 901-5200, per Mail an info@foerde-vhs.de oder unter www.foerde-vhs.de möglich.

