Online-Forum: Psychisch fit studieren

Wann? 3. November 2021, 10.00 bis 12.00 Uhr (deutschsprachig) sowie 26. November 2021, 14.00 bis 16.00 Uhr (englischsprachig) Wo? Online Anmeldung: deutschsprachig Anmeldung über anmeldung.ki@studentenwerk.sh und englischsprachig Anmeldung über hiwi-betreuung@uv.uni-kiel.de

In dem interaktiven Online-Forum unter dem Motto "Psychisch fit studieren" setzen sich die Studierenden mit den Warnsignalen für psychische Krisen auseinander und lernen ihre Ängste und Vorurteile in Frage zu stellen. Außerdem werden sie dabei unterstützt, für sich herauszufinden, wer und was sie in einer Krise stärkt.

Die Studierenden haben die Möglichkeit, Erfahrungsberichte von Menschen zu hören, die im Studium selbst Krisen gemeistert haben und nun ihre Erfahrungen weitergeben. In dem Forum soll auch Raum dafür sein, zu diskutieren, wie es an den Hochschulen selbstverständlicher werden kann, über psychische Schwierigkeiten zu sprechen. Nicht zuletzt lernen die Teilnehmenden Hilfsangebote an ihrem Studienort kennen.

Weitere Veranstaltungen finden in Heide, Lübeck und Flensburg statt. Mehr Infos unter www.studentenwerk.sh.

Über Irrsinnig Menschlich e.V.

Psychische Erkrankungen beginnen oft schon im Jugendalter. Doch häufig vergehen Jahre, bis Betroffene Hilfe suchen. Die größte Hürde für sie ist die Angst, stigmatisiert zu werden.

Irrsinnig Menschlich e.V. verkürzt mit seiner Präventionsarbeit in Schule, Studium und Arbeit diese Zeitspanne und hilft jungen Menschen, ihre Not früher zu erkennen, sich nicht zu verstecken und Unterstützung anzunehmen.

Quelle: Studentenwerk Schleswig-Holstein