Online-Adventskalender Kiel.Sailing.City

Tolle Gewinne und ein wichtiger Buchstabe hinter jedem Türchen

Eine kleine Quizfrage mit drei Antwortmöglichkeiten gilt es zu bewältigen, um Tag für Tag von neuem – mit etwas Glück – den Tagespreis zu gewinnen. Zusätzlich sollte man unbedingt den täglich gesuchten Buchstaben notieren. Diesen erhalten die Teilnehmer mit der richtigen Beantwortung der Frage automatisch mitgeteilt – allerdings nur an dem jeweiligen Tag.

Danach lässt sich zwar noch hinter die bereits geöffneten Türchen der vergangenen Tage schauen, der gesuchte Buchstabe ist jedoch nicht mehr einsehbar und macht die Vervollständigung des Lösungssatzes an Heiligabend deutlich schwieriger.

Hauptgewinn am Heiligabend

Am 24. Dezember 2020 ergeben alle 24 Einzelbuchstaben zusammen einen Lösungssatz. Bei Nennung der richtigen Lösung nehmen alle Einsendungen an einer Zusatzverlosung für den Hauptgewinn – einem Einkaufsgutschein von Bo Concept über 500 Euro – teil! Täglich online gehen und mitspielen lohnt sich also doppelt!

"Das diesjährige Engagement unserer lokalen Partner ist großartig und toppt das vergangene Jahr nochmal um ein Vielfaches. Dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken", freut sich Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

Die täglichen Gewinne sowie der zusätzliche Hauptpreis haben einen stolzen Gesamtwert von 3.800 Euro! So gibt es z.B. Übernachtungen im neuen Kieler Hotel me and all, im Schlafstrandkorb sowie bei einer Minikreuzfahrt mit der StenaLine nach Schweden oder ein Mercedes-Wochenende von Süverkrüp Automobile zu gewinnen. Weitere Schmankerl kommen u.a. von Ikea, High Spirit, Liesegang, 2Fach, LoreLay und vielen anderen.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.