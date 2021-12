Ohne Hektik in den Urlaub fliegen: Tipps für einen stressfreien Auftakt

Die Anreise: Auto, Bahn oder Bus – was lohnt sich für den Flughafen?

Der Stress fängt schon mit der Anreise an. Der Flughafen in Kiel ist seit 2006 nicht mehr für Linienflüge geöffnet. Das heißt, dass Urlauber beispielsweise nach Hamburg fahren müssen, um von dort aus in die Ferien zu fliegen. Hier bestehen nun verschiedene Möglichkeiten, um anzureisen:

Auto: Wer mit dem eigenen Auto reist, ist flexibler und kann sich perfekt auf die Reise einstimmen. Nachteil ist die Parkplatzsuche.

Bahn: Vorteilhaft ist das bequeme Reisen, denn keiner der Urlauber muss das Steuer übernehmen. Nachteile sind der geringe Platz als auch im Zweifelsfall die entfernten Haltestationen, sodass ein Anschluss nötig ist.

Bus: Die Fernbusse fahren mehrmals täglich und kosten im Regelfall weniger als eine Bahnfahrt. Nachteil könnte allerdings auch hier eine fehlende Anbindung zum Flughafen sein.

Angekommen: Bequem Parken am Flughafen in Hamburg – ein Stressfaktor weniger