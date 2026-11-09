Essen und Hygieneartikel für die Bedürftigen

Der Kieler Hauptbahnhof ist wie in jeder anderen deutschen Großstadt ein Ort, an dem Gegensätze sehr deutlich werden. Zwischen den Reisenden, die tagein, tagaus mit den Zügen aus Kiel und nach Kiel kommen, sammeln sich vor und im Bahnhof viele Menschen, die von Suchterkrankungen betroffen sind oder keine Wohnung haben. Für diese Menschen setzt sich der Verein seit dem Arbeitsbeginn vor 4 Jahren ein. Vereinsvorstand Wolfgang Baasch und weitere helfende Hände begannen mit der Arbeit. Anfangs gaben sie weniger als 10 Essen aus, heute sind es Woche für Woche zwischen 80 und 100.

Gekocht und vorbeireitet wird das Essen in einer eigenen Küche und die Lebensmittel sind allesamt aus Beständen von Supermärkten gerettet, die sonst weggeworfen worden wären. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren ein breites Netzwerk aus helfenden Händen entwickelt, die Woche für Woche helfen. Die Dankbarkeit der Obdachlosen ist dabei die größte Belohnung und treibt das Team immer wieder an.

Gemeinsam mehr erreichen