Obdachlosenhilfe Kiel unterstützt
Stadtinfo Rund um die Stadt
Jeden Montag gegen 17.00 Uhr bildet sich vor dem Kieler Hauptbahnhof eine kleine Schlange von Menschen, die es im Leben nicht immer leicht hatten. Für diese Bedürftigen ist der Verein Obdachlosenhilfe-Kiel e.V. mit viel Herzblut für die Menschen 52 Wochen im Jahr da.
Essen und Hygieneartikel für die Bedürftigen
Der Kieler Hauptbahnhof ist wie in jeder anderen deutschen Großstadt ein Ort, an dem Gegensätze sehr deutlich werden. Zwischen den Reisenden, die tagein, tagaus mit den Zügen aus Kiel und nach Kiel kommen, sammeln sich vor und im Bahnhof viele Menschen, die von Suchterkrankungen betroffen sind oder keine Wohnung haben. Für diese Menschen setzt sich der Verein seit dem Arbeitsbeginn vor 4 Jahren ein. Vereinsvorstand Wolfgang Baasch und weitere helfende Hände begannen mit der Arbeit. Anfangs gaben sie weniger als 10 Essen aus, heute sind es Woche für Woche zwischen 80 und 100.
Gekocht und vorbeireitet wird das Essen in einer eigenen Küche und die Lebensmittel sind allesamt aus Beständen von Supermärkten gerettet, die sonst weggeworfen worden wären. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren ein breites Netzwerk aus helfenden Händen entwickelt, die Woche für Woche helfen. Die Dankbarkeit der Obdachlosen ist dabei die größte Belohnung und treibt das Team immer wieder an.
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Wie viele andere Vereine auch lebt die Obdachlosenhilfe von Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerung. Gerade jetzt zur nahenden Weihnachtszeit ist der Verein auf der Suche Weihnachtsnaschis und anderen weihnachtlichen Geschenken, die verteilt werden können. Kleiderspenden sind zwar auch immer gerne gesehen, aber derzeit quilt das Lager des Vereins mit Kleidung über. Nur durch diese Unterstützung kann der Verein seine vielfältigen Hilfsangebote aufrechterhalten.
Wolgang Baasch findet die aktuelle Entwicklung, dass es immer mehr Menschen in Deutschland gibt, die auf derartige Hilfsprojekte angewiesen sind, sehr bedenklich. Der Verein erhält keinerlei staatliche Förderung und arbeitet in einem Feld, wo es eigentlich Aufgabe des Staates wäre, den Menschen zu helfen.
Ihr möchtet aktiv werden und Teil der Gruppe werden? Dann meldet euch per E-Mail an info@obdachlosenhilfe-kiel.de oder informiert euch in der Facebook-Gruppe "Obdachlosenhilfe-Kiel". Dort erfahrt ihr mehr darüber, wie, womit und wann der Verein die Kieler Obdachlosen unterstützt.
Noch mehr soziale Initiativen in Kiel entdecken? Wir von kiel-magazin.de stellen euch regelmäßig engagierte Projekte vor, die unsere Stadt lebenswerter machen.