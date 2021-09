Noch mehr spannende Kieler-Woche-Souvenirs

Kieler Manufakturen haben in diesem Jahr erneut viele nachhaltige Kieler-Woche-Produkte hergestellt. Auch bei der Kieler Woche 2021 war es wieder das Ziel, zahlreiche lokale Produzenten an Bord zu haben. Entstanden ist ein vielfältiges Repertoire an Souvenirs im unverwechselbaren Kieler-Woche-Design von Jiri Oplatek.