Wann? Samstag, 5. Dezember 2026, 7.00 Uhr Wo? Kieler Hauptbahnhof Eintritt: ab 55,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen

Was erwartet euch auf der Fahrt?

Der historische Sonderzug vereint das Beste aus zwei Epochen: legendäre Rheingold-Wagen im Stil der 1960er-Jahre und ehemalige InterCity-Wagen der Deutschen Bahn. Alle Abteile sind beheizt und erster Klasse ausgestattet. Ein Speisewagen mit gastronomischem Angebot sorgt für euer leibliches Wohl während der Fahrt. Gezogen wird der 200 km/h schnelle Zug von der Baureihe 120 – der ersten in Serie produzierten Drehstrom-Elektrolokomotive und einem wichtigen Meilenstein der Eisenbahngeschichte.

Wie verläuft die Route?

Die Fahrt startet morgens gegen 07.00 Uhr in Kiel Hauptbahnhof und führt über Neumünster, Elmshorn, Hamburg, Lüneburg, Uelzen und Hannover. Nach etwa sechs Stunden Fahrzeit erreicht ihr Nürnberg. Für Fahrgäste aus Geesthacht gibt es einen historischen Zubringerbus ab circa 07.30 Uhr bis Hamburg Hauptbahnhof. So könnt auch ihr bequem an dieser besonderen Nikolausfahrt teilnehmen.

Welche Möglichkeiten habt ihr am Ziel?

In Nürnberg habt ihr rund fünf Stunden Aufenthalt – perfekt für einen ausgiebigen Besuch des weltberühmten Christkindlesmarktes. Wer mehr Zeit möchte, steigt bereits in Würzburg aus: Dort stehen euch etwa sieben Stunden zur Verfügung, um die Stadt und ihren Weihnachtsmarkt zu erkunden. Beide Städte bieten einzigartige vorweihnachtliche Atmosphäre und kulinarische Highlights.

Wer organisiert diese Sonderfahrt?

Die Fahrt ist eine Kooperation der Eisenbahnfreunde Nordwestmecklenburg und der Rendsburger Eisenbahnfreunde. Mit dem Erlös finanzieren die Vereine die Aufarbeitung ihrer historischen Fahrzeuge. So ermöglichen sie euch auch in Zukunft weitere nostalgische Sonderzugfahrten. Ihr unterstützt mit eurer Teilnahme also direkt den Erhalt lebendiger Eisenbahngeschichte.

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