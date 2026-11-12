Wann? Freitag, 20. November 2026, 20.00 bis 1.00 Uhr Wo? mehrere Hörsäle der CAU Kiel in der Nähe des Hochhauses Eintritt: frei

Forschung bis nach Mitternacht

Das diesjährige Motto lautet "Not.Macht.Erfinderisch." Erstmals werden Audimax und CAP3 um die Chemie-Hörsäle am Otto-Hahn-Platz 5 erweitert, wo größere Hörsäle mehr Gästen Platz bieten. Die Themen reichen vom Einfluss eines Algenteppichs im Atlantik auf die Ozonschicht über Sportsucht bis zu spektakulären Software-Pannen.

Prof. Dr. Andreas Aßmuth und Prof. Dr. Klaas Ole Kürtz von der HAW Kiel zeigen in einer Live-Demonstration, wie leicht sich KI-Chatbots manipulieren lassen. Sie fragen außerdem, wer haftet, wenn KI-generierter Code Sicherheitslücken enthält. Der Jurist Dr. Jens Ambrock wirft einen Blick in die ferne Zukunft und geht am Beispiel des Star-Trek-Universums der Frage nach, welche Regeln für Zeitreisende gelten.

Prof. Dr. Rainer Adelung und Caprice Mohr, Geschäftsführerin von Aero Materials, stellen ultraleichte Werkstoffe vor, die Licht oder Strom in ihrem gesamten Volumen verteilen. Ihr Vortrag "Not.Macht.Material." zeigt in Live-Experimenten, was diese Materialien können, bis hin zu einem Ausblick auf die Fusionsenergie. Außerdem gibt es zwei Science Shows mit Nachwuchsforschenden und zwei Filmvorführungen.

Neu im Programm ist die Demo-Ausstellung der studentischen Interessensvertretungen. In der Ausstellung zur Hochschulunterfinanzierung zeigen die Studierenden ihre Proteste im Kampf für bezahlbare Bildung. Sowohl die Protestaktionen als auch die persönlichen Ängste und Sorgen werden historisch, künstlerisch und emotional dargestellt. Den Abschluss der Night bildet traditionell um Mitternacht die Chemie-Experimentalvorlesung. Das gesamte Programm hier zu finden

Erweiterung durch Kooperation mit Science Comes to Town

Los geht es am Freitag, 20. November 2026, um 18.00 Uhr im Frederik-Paulsen-Hörsaal des Audimax. Zur Begrüßung sprechen der neue CAU-Präsident Prof. Dr. Michal Kucera, Kiels Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz und der Allgemeine Studierendenausschuss. Danach hält der "Prof of the Night 2025" Prof. Dr. Sören Christensen den Eröffnungsvortrag.

Sein Thema: "Aus der Not gewürfelt? Warum Zufall manchmal die beste Strategie ist". Er zeigt, wie gezielt eingesetzter Zufall zu besseren Entscheidungen führen kann, wenn Wissen fehlt oder Interessen aufeinanderprallen. Das Publikum ist zum Mitdenken und Mitmachen eingeladen, mathematische Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Beiträge starten jeweils zur vollen Stunde und können ohne Anmeldung besucht werden. Da viele Gäste erwartet werden, empfiehlt es sich, etwas früher für Wunschvorträge anzukommen. Möglich wird die erweiterte Night of the Profs durch eine Kooperation mit dem EU-geförderten Projekt Science Comes to Town.

Weitere Veranstaltungstipps aus Kiel gibt es auf kiel-magazin.de.