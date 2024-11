Neugestaltung der Kiellinie: Plant mit in der Beteiligungswerkstatt

Wann: Samstag und Sonntag, 23. und 24. November 2024, 10.00 bis 16.00 Uhr Wo: Reventlouwiese an der Kiellinie

Vom Ostseekai bis zum Marinestützpunkt erstreckt sich die Promenade. Nun soll sie neu gestaltet werden. Die Planungen dafür kommen im November 2024 in eine entscheidende Phase. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger mehrfach Gelegenheit, sich über das Vorhaben zu informieren und aktiv an der Gestaltung mitzuwirken.

Am 13. November 2024 um 19.30 Uhr stellten Mitarbeiter der beauftragten complan GmbH die Pläne in den Ortsbeiräten Wik und Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook vor.

Die Experten berichteten über die vorbereitenden Untersuchungen und das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept. Die Umgestaltung der Kiellinie ist Teil einer größeren Gesamtmaßnahme, für die weitere Städtebaufördermittel beantragt werden sollen.

Beteiligungswerkstatt auf der Reventlouwiese

Am 23. und 24. November sind dann die Kieler selbst gefragt. Bei einer Beteiligungswerkstatt auf der Reventlouwiese können sie ihre Wünsche und Ideen für die neu gestaltete Promenade einbringen. Die Veranstaltung findet an beiden Tagen von 10.00 bis 16.00 Uhr in einem großen Zelt statt.

Neben Mitmachangeboten stellen die Planer von STUDIO RW jeweils um 11.00 und 14.00 Uhr den aktuellen Entwurf vor. Anhand eines neun Meter langen Arbeitsmodells können die Bürger Einzelheiten diskutieren und Verbesserungsvorschläge machen.

Anfang 2023 hat die Stadt Kiel die Sieger des Planungswettbewerbs mit der weiteren Ausarbeitung beauftragt. In den vergangenen Monaten wurden bereits zahlreiche Anmerkungen von Vereinen, Verbänden, Ämtern und dem Kieler-Woche-Büro gesammelt und eingearbeitet.

Die Ergebnisse der Beteiligungswerkstatt werden im kommenden Jahr in einen überarbeiteten Entwurf einfließen, der dann erneut öffentlich vorgestellt und diskutiert wird. 2025 gibt es außerdem ein eigenes Beteiligungsformat zur zukünftigen Verkehrsführung an der Kiellinie Nord.

"Die Umgestaltung der Kiellinie ist ein sehr komplexes Projekt, bei dem viele Interessen berücksichtigt werden müssen", betont Stadtbaurätin Doris Grondke. Die Promenade sei Naherholungsort, Arbeitsweg und Laufstrecke zugleich. "Deswegen bieten wir regelmäßig Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten und laden alle Kieler herzlich ein, sich einzubringen."

Weitere Informationen zur Umgestaltung gibt es online unter kiel.de/kiellinie.