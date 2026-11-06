Was ist das anna-Netzwerk?

Das anna-Netzwerk ist eine selbstorganisierte Gemeinschaft für Menschen in der Umbruchphase zwischen Beruf und Rente. Mettenhof wird damit der 14. Kieler Ortsteil mit einem solchen Netzwerk. Die Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) in Trägerschaft der AWO Kiel und die städtische Abteilung Inklusion und Älter werden im Quartier haben die Initiative ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was möchtet ihr gemeinsam mit anderen machen?

Für wen ist das Netzwerk gedacht?

Das Angebot richtet sich gezielt an Menschen aus Mettenhof zwischen 60 und 68 Jahren. Dieser Lebensabschnitt bringt häufig Veränderungen mit sich und eröffnet gleichzeitig Raum für neue Begegnungen. Ob ihr noch im Beruf seid oder bereits im Ruhestand – hier könnt ihr Gleichgesinnte treffen. Das Netzwerk bietet euch die Chance, neue Interessen zu entdecken und aktiv zu bleiben.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Das Besondere am anna-Netzwerk: Es gibt keine feste Hierarchie. Ihr entscheidet gemeinsam und basisdemokratisch, welche Themen euch wichtig sind und was ihr miteinander machen möchtet. Animateure, eine festgelegte Satzung oder Mitgliedsbeiträge gibt es nicht. Die Teilnehmenden gestalten das Netzwerk selbst – auf Augenhöhe und nach eigenen Wünschen.

Welche Aktivitäten sind möglich?

Die Möglichkeiten sind vielfältig: gemeinsame Projekte, gegenseitige Unterstützung, Hobbys und Interessen oder einfach regelmäßige Treffen für gute Gespräche. Was im anna-Netzwerk entsteht, entscheiden die Menschen vor Ort selbst. Ihr könnt neue Aktivitäten entwickeln, bestehende Ideen umsetzen oder einfach nur Kontakte knüpfen. Der Austausch und das Kennenlernen stehen im Vordergrund.

Neugierig auf weitere lokale Initiativen? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Projekte in eurer Nähe auf dem Laufenden.