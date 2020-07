"Digital Business Management" – Neuer Masterstudiengang an der FH Kiel

Genau hier setzt der neue Masterstudiengang "Digital Business Management" des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule (FH) Kiel, der im Wintersemester 2020/21 startet, an. Der Studiengang richtet sich vor allem an Bachelorabsolventen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss. Im Rahmen des Studiums können sie sich als Führungskraft in Unternehmen qualifizieren, die komplexe Entscheidungen zum Management digitalisierter Geschäftsmodelle umsetzt. Der Studiengang steht auch Gründern eines eigenen Unternehmens offen.

Im dreisemestrigen Masterstudium sind die Studierenden von Beginn an in Unternehmen eingebunden. Hier bearbeiten sie im Rahmen von Digitalisierungsprojekten aktuelle Problemstellungen. Im Modul "Digital Marketing" entwickeln sie beispielsweise Marketingpläne, die sie anschließend umsetzen. Gründer führen die Digitalisierungsprojekte im eigenen Unternehmen durch.

"In allen Bereichen der BWL und insbesondere im Management spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle. Damit wachsen auch die Ansprüche an Unternehmensleitungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Führungskräftenachwuchs in Schleswig-Holstein in diesem Bereich fit machen", erklärt Prof. Dr. Marco Hardiman, der an der Entwicklung des neuen Studiengangs maßgeblich beteiligt war. "Die hohe Nachfrage, die bereits bei der Konzeption des Masters auch aus dem Ausland signalisiert wurde, hat uns gezeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind."

Unternehmen, die sich als Kooperationspartner einbringen möchten, können sich an Prof. Hardiman (marco.hardiman@fh-kiel.de) wenden. Eine Bewerbung Studieninteressierter für das Wintersemester 2020/21 ist noch bis zum 20. August 2020 möglich. Information hierzu unter: www.fh-kiel.de/digitalbusinessmanagement

Quelle: FH-Kiel