Neue Workshops für kreative Studierende

Zur Auswahl stehen diesmal insgesamt über 30 spannende Angebote aus den Bereichen Musik, Film, Fotografie, Kunst, Radio und Theater. Das Programm beinhaltet sowohl Wochenendworkshops als auch fortlaufende Kurse über das ganze Semester. Die Kosten liegen zwischen 10,- und 25,- Euro pro Workshop bzw. Kurs. Eine Anmeldung ist ab sofort online über studentenwerk.sh möglich.

Wie immer sind neben Klassikern wie "Chor", "Kreatives Schreiben" oder "Theaterschminken" auch ganz neue Formate mit dabei, darunter "Synchronsprechen" in Kooperation mit dem Offenen Kanal Kiel. Neben der Vermittlung von Theorie haben die Studierenden die Möglichkeit, sich selbst im Synchronsprechen auszuprobieren.

Musikalisch wird es beim neuen Cajón-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Musiculum Kiel. Hierbei lernen die Teilnehmenden verschiedene Spieltechniken der vielseitigen Kistentrommel kennen.

Zusätzlich zu den Workshops bietet das Kulturbüro im Wintersemester wieder verschiedene Events an, darunter mehrere Jam Sessions am Standort Flensburg oder die bewährte Quiz Night in Kiel. Aktuelle Infos und Termine finden Interessierte auf studentenwerk.sh/de/veranstaltungen. Kontakt Kulturbüro: kultur@studentenwerk.sh oder (0431) 88 16 137.

Quelle: Studentenwerk SH