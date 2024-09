Wir verlosen 2x1 CD des neuen Solo-Albums "Diavol" von Mike Breeze

Einer der acht Songs trägt den Titel "Moustronauts" und erzählt die Geschichte von 20 Mäusen an Bord der internationalen Raumstation ISS , die von der NASA für dubiose Experimente getötet werden sollten. Mike Breeze startete eine Petition gegen den Mord an den unschuldigen Maustronauten, die von Queen-Gitarrist Brian May auf Twitter geteilt wurde und viele Unterzeichner fand. Aus dieser Geschichte entstand der Song.

Musikalisch bewegt sich "Diavol" zwischen verschiedenen Extremen . Klaviermusik ist in den Songs "Idea" und "Stormy Skies" zu hören, während das teuflische Titelstück in Richtung Industrial und Hard Rock geht. Auch die 12-saitige akustische Gitarre kommt zum Einsatz.

Tourauftakt im Juni 2024

Der Tourauftakt zu "Diavol" fand am 16. Juni 2024 in der Konzertstätte KDW Neumünster statt. Ein weiteres Konzert gab es am 25. Juli auf dem Pax Terra Musica Festival in Friesack bei Berlin und am Samstag, den 19. Oktober 2024, ist ein Konzert im "HeimatHafen" in Kiel geplant.

Wie immer wird es bei den Konzerten Überraschungen und besondere Gäste geben. Als Co-Headliner ist die Band Metamorphonia mit Acoustic Dark Pop mit dabei. Mike Breeze verspricht ein abwechslungsreiches und spannendes Album und eine Tour voller kreativer Ideen.