Neue Show "Ziel: Zukunft" im Mediendom der FH Kiel

Wann? Mittwoch, 2. November 2022, um 14.30 Uhr;

Freitag, 4. November 2022, um 18.30 Uhr;

Samstag, 5. November 2022, um 18.30 Uhr Wo? Mediendom der FH Kiel Eintritt: 10,- Euro (ermäßigt 8,- Euro) Tickets: online auf www.mediendom.de

Wie wird sich das Leben auf der Erde verändern? Was geschieht mit unserer Erde in fernster Zukunft? Und wie wird das Ende unserer Sonne aussehen? Die Show "Ziel: Zukunft" – Vom Jetzt bis zur Ewigkeit –, ein Gemeinschaftsprojekt von 16 Planetarien in Deutschland und Österreich, geht der spannenden Frage nach, wie die Zukunft des Universums aussieht.

Die bekannte Synchron- und Werbesprecherin Petra Konradi sowie der Schauspieler und Werbesprecher Tom Zahner leihen der Show ihre eindringlichen Stimmen und ziehen die Gäste in ihren Bann. Johannes Kraas, Showproduzent im Planetarium Bochum, hat die ebenso packende Musik komponiert.

Bevor es auf die Reise in die Zukunft geht, werden die Zuschauer:innen mit in die weit entfernte Vergangenheit genommen: Es geht 14 Milliarden Jahre zurück in die Entstehungszeit des Universums als die ersten Galaxien entstanden sind – mit Milliarden von Sternen und Wolken aus Gas und Staub. In solch einer rot leuchtenden Gaswolke entstand vor viereinhalb Milliarden Jahren die Sonne, um die herum sich die Planeten bildeten – auch die Erde.

Den Blick nach vorn gerichtet stellt sich die Frage, wie sich das Leben auf der Erde weiter verändern wird? Im Laufe von Millionen Jahren wandeln sich die Landschaften, Gebirge und Meere und sogar ganze Kontinente.

"Die Erdplatten werden im heißen Inneren der Erde sehr langsam verschoben, und das ist messbar. Es sind zwar nur wenige Zentimeter pro Jahr, doch über Jahrmillionen driften die Kontinente dramatisch", erklärt Markus Schack, Leiter des Zentrums für Kultur- und Wissenschaftskommunikation an der FH Kiel.

Afrika wandert nach Norden, das Mittelmeer wird immer schmaler und verschwindet schließlich ganz. In etwa 250 Millionen Jahren werden sich dann alle Kontinente zu einer einzigen Landmasse zusammenschieben und zu einem Riesen-Kontinent werden.

Doch die Veränderungen auf der Erde sind nur der Anfang der Zeitreise in der neuen Show, die sich in den Schwerpunkten der Zukunft unserer Erde, unserer Sonne und des Kosmos als Ganzem widmet.

Mehr Infos und Reservierung auf www.mediendom.de.

Quelle: FH Kiel