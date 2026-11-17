Neue Route seit November 2026

Oberbürgermeister Samet Yilmaz gab die fertiggestellten Abschnitte der Premiumradroute in Ellerbek und Gaarden am Freitag,13. November 2026 offiziell frei. Er betonte, dass dieser Abschnitt der Veloroute 1 weit über die Stadtgrenze hinaus bedeutsam für den Radverkehr auf dem Ostufer der Kieler Förde ist. Radfahrer aus den Stadtteilen und Umlandgemeinden erreichen die Innenstadt jetzt schneller. Gleichzeitig profitieren Studierende und Wissenschaftler, die zur Technischen Fakultät der CAU, zum Geomar am Seefischmarkt oder zur HAW in Neumühlen-Dietrichsdorf radeln.

Bauabschnitte und Zeitplan

Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2023 an der Kreuzung Werftstraße und Klausdorfer Weg. Dort wurde die Kreuzung umgestaltet und der erste Teil des bis zu vier Meter breiten Zweirichtungsradwegs eingebaut. Auch die Kreuzung mit der Franziusallee erhielt eine neue Ampelanlage sowie eine Abbiegespur zum Werft-Parkplatz. Die Bushaltestelle "Franziusallee" wurde um einige Meter verlegt.

Kosten und Förderung

Der Umbau kostete rund 8,3 Millionen Euro und wurde vom Bund gefördert. Bereits im Oktober 2020 hatte sich die Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum und der Christian-Albrechts-Universität am Bundesförderwettbewerb "Klimaschutz durch Radverkehr" beteiligt. Die gemeinsame Projektskizze trug den Titel "Impuls für den Radverkehr" und umfasste ein ganzes Maßnahmenpaket für das Ostufer.

Zum Maßnahmen-Paket gehören u.a.: