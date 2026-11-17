Neue Premiumradroute an der Werftstraße
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Kiels Ostufer hat eine neue Premiumradroute: Zwischen Klausdorfer Weg und Norwegenkai ist die Veloroute 1 entlang der Werftstraße auf bis zu vier Meter Breite ausgebaut worden. Radfahrer gelangen so deutlich schneller vom Ostufer in die Innenstadt und zu wichtigen Lehr und Forschungsstandorten.
Neue Route seit November 2026
Oberbürgermeister Samet Yilmaz gab die fertiggestellten Abschnitte der Premiumradroute in Ellerbek und Gaarden am Freitag,13. November 2026 offiziell frei. Er betonte, dass dieser Abschnitt der Veloroute 1 weit über die Stadtgrenze hinaus bedeutsam für den Radverkehr auf dem Ostufer der Kieler Förde ist. Radfahrer aus den Stadtteilen und Umlandgemeinden erreichen die Innenstadt jetzt schneller. Gleichzeitig profitieren Studierende und Wissenschaftler, die zur Technischen Fakultät der CAU, zum Geomar am Seefischmarkt oder zur HAW in Neumühlen-Dietrichsdorf radeln.
Bauabschnitte und Zeitplan
Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2023 an der Kreuzung Werftstraße und Klausdorfer Weg. Dort wurde die Kreuzung umgestaltet und der erste Teil des bis zu vier Meter breiten Zweirichtungsradwegs eingebaut. Auch die Kreuzung mit der Franziusallee erhielt eine neue Ampelanlage sowie eine Abbiegespur zum Werft-Parkplatz. Die Bushaltestelle "Franziusallee" wurde um einige Meter verlegt.
Kosten und Förderung
Der Umbau kostete rund 8,3 Millionen Euro und wurde vom Bund gefördert. Bereits im Oktober 2020 hatte sich die Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum und der Christian-Albrechts-Universität am Bundesförderwettbewerb "Klimaschutz durch Radverkehr" beteiligt. Die gemeinsame Projektskizze trug den Titel "Impuls für den Radverkehr" und umfasste ein ganzes Maßnahmenpaket für das Ostufer.
Zum Maßnahmen-Paket gehören u.a.:
- Radwegerampe an der Kieler Straße mit Überquerung der Werftstraße
- Radweg-Durchstich in der Großen Ziegelstraße
- Überdachte Fahrradabstellanlagen an der Technischen Fakultät
- Gesicherte Abstellanlagen und Umkleidemöglichkeit am Geomar
- Radverkehrsfreundlicher Belag im Langenkampweg (noch ausstehend)
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Radverkehr auf dem Ostufer
Der Radverkehrsanteil in den Stadtteilen Ellerbek, Wellingdorf, Neumühlen-Dietrichsdorf, Oppendorf und Elmschenhagen-Nord lag laut der letzten Mobilitätsbefragung bei nur 11 Prozent. Im gesamten Stadtgebiet beträgt der Anteil dagegen 24 Prozent. Die neue Premiumradroute soll genau dort ansetzen, wo der Radverkehr bisher schwach vertreten ist, und den Umstieg aufs Fahrrad attraktiver machen.
Radpremiumrouten der KielRegion
Die Werftstraße fügt sich in eine regionsweite Planung ein. Die KielRegion entwickelt Radpremiumrouten, die Alltagswege schnell und sicher machen sollen. Besondere Qualitätsstandards bei Trassierung, Führungsform, Belagsgestaltung und Beleuchtung sorgen für hohen Komfort. Auch Pedelecs und E-Bikes profitieren von den breiteren Wegen und höheren Geschwindigkeiten.
Fünf geplante Korridore
Für folgende Verbindungen werden Machbarkeitsstudien erstellt:
- Plön, Preetz, Schwentinental, Kiel (größtes Nachfragepotenzial)
- Eckernförde, Gettorf, Kiel
- Stein, Laboe, Kiel
- Neumünster, Bordesholm, Kiel
- Rendsburg, Achterwehr, Kiel
Ostuferverkehrskonzept 2035
Die umgebaute Werftstraße ist ein Baustein des Ostuferverkehrskonzepts (OVK). Dieses gemeinsame Mobilitätskonzept der Kommunen am Ostufer, der Stadt Kiel und des Kreises Plön wurde 2024 fertiggestellt. Es verfolgt das Ziel, die Mobilität bis 2035 nachhaltig weiterzuentwickeln. Insgesamt umfasst das Konzept 43 konkrete Maßnahmen, die den Umweltverbund aus Bus, Bahn, Fähre, Rad- und Fußverkehr stärken und den motorisierten Verkehr effizienter gestalten sollen.
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